L’AMRO relève sa prévision de croissance économique du Vietnam à 7 % pour 2025

KUALA LUMPUR, 25 JUILLET, 2025 (WAM) – L’Office de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO) a relevé sa prévision de croissance pour l’économie vietnamienne en 2025 à 7 %, contre 6,5 % lors de sa précédente estimation d’avril, selon la dernière mise à jour trimestrielle de son rapport de référence ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO), relayée par l’agence de presse vietnamienne (VNA).

Le chef économiste de l’AMRO, Dong He, a expliqué lors d’une conférence de presse que cette révision à la hausse reflète les excellents résultats économiques enregistrés au premier semestre, au cours duquel le Vietnam a atteint une croissance du PIB de 7,52 %, son plus haut niveau depuis plusieurs années. Cette performance est soutenue par une consommation intérieure dynamique, des exportations solides, ainsi qu’une forte reprise dans les secteurs manufacturiers et des services.

Bien que le Vietnam figure parmi les pays les plus exposés aux droits de douane américains, Dong He estime que le pays dispose encore de marges de manœuvre budgétaires et monétaires suffisantes pour stimuler l’activité économique si nécessaire.

Il a également souligné que les réformes structurelles en cours, visant à améliorer le climat d’investissement et l’efficacité des infrastructures, renforcent la résilience de l’économie vietnamienne face aux incertitudes régionales et mondiales.

Dans ce même rapport actualisé, l’AMRO prévoit une croissance économique globale de 3,8 % en 2025 et de 3,6 % en 2026 pour la région ASEAN+3, qui regroupe les États membres de l’ASEAN, ainsi que la Chine, la République de Corée et le Japon.