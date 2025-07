Google développe un outil d’IA capable de reconstituer les mots manquants dans les inscriptions romaines

LONDRES, 25 JUILLET, 2025 (WAM) – DeepMind, filiale de Google spécialisée dans l’intelligence artificielle, a dévoilé un nouvel outil baptisé Aeneas, conçu pour assister les historiens dans l’étude des inscriptions romaines antiques, rapporte le journal The Guardian. Cet outil innovant permet notamment d’identifier l’origine et la datation des inscriptions, et de reconstituer les mots manquants dans les textes endommagés ou incomplets.

Développé en collaboration avec des spécialistes, dont la Dre Thea Sommerschield de l’Université de Nottingham, Aeneas a été entraîné sur une base de données comprenant près de 200 000 inscriptions latines, représentant plus de 16 millions de caractères.

Ces inscriptions, gravées sur des monuments, des sépultures ou encore des objets du quotidien, constituent des témoignages inestimables de la vie à Rome à travers les siècles. Toutefois, beaucoup d’entre elles sont partiellement effacées ou brisées, ce qui rend leur interprétation complexe. Aeneas analyse les textes — et parfois les images — des inscriptions, en les comparant à des exemples similaires datant du VIIe siècle avant notre ère au VIIIe siècle de notre ère. L’outil s’appuie sur des modèles linguistiques et historiques profonds, au-delà d’une simple recherche par mots-clés, pour identifier des correspondances.

L’IA est capable de déterminer la province romaine probable dans laquelle une inscription a été réalisée, et peut en estimer la date avec une précision moyenne de 13 ans. Elle propose également des reconstitutions de fragments manquants, testées pour l’instant sur des textes dont la version complète est déjà connue.

Lors des essais, Aeneas s’est avéré particulièrement performant sur des inscriptions célèbres telles que les Res Gestae Divi Augusti, et a permis d’établir des liens entre des textes similaires retrouvés dans différentes régions de l’Empire romain. Les historiens ont qualifié l’outil de « transformationnel », 23 chercheurs ayant jugé son usage pertinent dans 90 % des cas analysés.

Ce projet marque une avancée significative dans l’application de l’intelligence artificielle aux sciences humaines, en facilitant l’interprétation et la conservation du patrimoine écrit de l’Antiquité.