Partenariat entre « Emirates Nuclear Energy » et « Westinghouse » pour accélérer le développement de l’énergie nucléaire aux États-Unis

WASHINGTON, 25 JUILLET, 2025 (WAM) – La Société émirienne de l’énergie nucléaire (ENEC) a signé hier à Washington un protocole d’accord avec l’entreprise américaine Westinghouse Electric, en vue d’explorer des opportunités de coopération pour le développement et le déploiement de solutions avancées d’énergie nucléaire aux États-Unis.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des priorités stratégiques des États-Unis, qui visent à quadrupler la production d’énergie nucléaire d’ici 2050, afin de répondre à la demande croissante en électricité, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle et des technologies numériques. Il s’appuie sur l’expertise de renommée mondiale de la société émirienne dans le développement et l’exploitation de grandes centrales nucléaires, ainsi que sur les technologies de pointe de Westinghouse, pionnier de longue date dans le secteur nucléaire.

Aux termes du protocole, les deux entreprises exploreront les moyens d’accélérer le déploiement du réacteur AP1000®, déjà entièrement licencié et prêt à être construit sur le sol américain. ENEC et Westinghouse examineront également diverses opportunités de collaboration : projets nucléaires nouveaux, remise en service de centrales arrêtées, développement de modèles commerciaux et opérationnels pour la technologie AP1000®, ou encore coopération dans les chaînes d’approvisionnement en combustible, et dans les services d’exploitation et de maintenance.

Mohamed Al Hammadi, Directeur général et PDG d’ENEC, a déclaré : « Le monde se tourne de plus en plus vers l’énergie nucléaire comme solution incontournable pour fournir une électricité bas-carbone, fiable et continue, tout en renforçant la stabilité des réseaux. Forts de notre expérience dans le développement de l’un des programmes nucléaires civils les plus avancés au monde, notre partenariat avec Westinghouse réunit deux acteurs de référence du secteur. »

Il a ajouté que ce partenariat constituait une avancée majeure pour soutenir l’ambition américaine d’augmenter rapidement sa capacité de production nucléaire, consolidant ainsi la coopération stratégique dans le domaine de l’énergie entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Pour sa part, Dan Sumner, PDG de Westinghouse, a indiqué que les États-Unis visaient la construction de dix nouveaux réacteurs nucléaires d’ici 2030. Il a précisé : « Westinghouse collabore activement avec ses partenaires pour concrétiser cette vision. Notre réacteur AP1000® est aujourd’hui le seul modèle pleinement homologué et immédiatement constructible capable de répondre à cet objectif. »

Ce protocole s’inscrit dans une stratégie plus large menée par ENEC, qui vise à identifier des opportunités d’investissement et de coopération à l’échelle mondiale, pour accélérer le développement de projets d’énergie nucléaire pacifique, et contribuer au renforcement de la sécurité et de la durabilité énergétiques.

En partageant son expérience issue de l’exploitation commerciale de la centrale de Barakah, la société émirienne soutient d’autres pays et institutions souhaitant intégrer l’énergie nucléaire dans leurs stratégies de transition énergétique. Ce rôle de catalyseur vise à accélérer la croissance du nucléaire civil de manière responsable, pour répondre à la demande mondiale croissante en électricité et renforcer la résilience des réseaux électriques.