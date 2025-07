8 000 élèves rejoignent le programme « Échecs scolaires » aux Émirats arabes unis

CHARJAH, 25 JUILLET, 2025 (WAM) – La Fédération émirienne des échecs a annoncé l’adhésion de 8 000 élèves au programme « Échecs scolaires », ainsi que la formation de 262 enseignants à l’échelle nationale, afin d’accompagner les élèves dans l’apprentissage du jeu.

Dans un communiqué publié ce vendredi à l’occasion de la présentation des résultats du programme, la Fédération a précisé que 180 établissements scolaires, publics et privés, ont participé au projet à travers tout le pays. Parmi eux, 117 écoles ont été équipées en matériel d’échecs. Le programme sera étendu lors de la prochaine saison pour couvrir l’ensemble des établissements scolaires des Émirats arabes unis, en partenariat avec les ministères de la Jeunesse et de l'Éducation, ainsi que d'autres institutions académiques.

Pour Tariem Matar Tariem, président de la Fédération émirienne des échecs, le succès du programme s’explique par la passion grandissante pour le jeu, l’enthousiasme des élèves, et l’engagement des enseignants à se former pour transmettre les bases et stratégies du jeu à leurs élèves.

Il a également souligné la participation active de 2 654 élèves à sept tournois récemment organisés, ainsi que la tenue de six formations spécialisées à destination des écoles.

Le président a par ailleurs annoncé une coordination directe avec la Fédération internationale des échecs (FIDE) pour la mise en œuvre du programme, ainsi que la signature d’accords de coopération avec plusieurs fédérations internationales. Des visites ont été effectuées dans divers pays européens afin d’étudier les meilleures pratiques en matière de projets éducatifs liés aux échecs.

Dans le cadre du renforcement pédagogique, deux ouvrages spécialisés ont été édités : l’un à l’usage des enseignants, pour les guider dans la préparation et l’encadrement des élèves, et l’autre destiné aux élèves, pour apprendre les règles du jeu. L’objectif à terme est de favoriser l’intégration des élèves les plus prometteurs au sein des clubs d’échecs du pays.