L’« abra » traditionnelle : un siècle de mobilité et d’échange à Dubaï

DUBAI, … …août 2025 (WAM) – Symbole vivant de l’héritage maritime de l’émirat, « l’abra traditionnelle » du Khor Dubaï demeure l’un des témoins les plus éloquents de la richesse culturelle et de la continuité du lien entre passé et présent. Chaque jour, elle assure une traversée authentique entre les deux rives du bras de mer, perpétuant plus d’un siècle de navigation traditionnelle.

Un pont entre tradition et modernité

Depuis plus de 100 ans, les “abra” traditionnelles transportent passagers et visiteurs entre les quais de Bur Dubaï, le souk de Deira, le vieux marché et Al Sabkha. Aujourd’hui, elles le font avec une vision modernisée qui combine respect du patrimoine, sécurité optimale et durabilité environnementale.

Selon Khalaf Belghazouz, directeur du département du transport maritime à l’Autorité des routes et transports de Dubaï (RTA), ces embarcations constituent une vitrine vivante du patrimoine maritime local. « Elles offrent aux visiteurs une expérience immersive, entre authenticité historique et découverte du mode de vie traditionnel de l’émirat », a-t-il déclaré.

Une affluence touristique en constante croissance

Chaque année, près de 14 millions de passagers embarquent sur ces abra, dont 40 % sont des touristes, confirmant l’importance de ce moyen de transport dans le paysage touristique de Dubaï. Actuellement, 148 abra traditionnelles assurent le service sur deux lignes principales du Khor Dubaï, avec des trajets courts de 5 à 7 minutes, au tarif symbolique d’un dirham, rendant l’expérience accessible à tous.

Préservation de l’esthétique patrimoniale

La RTA accorde une attention particulière à la préservation de l’aspect traditionnel de ces embarcations traditionnelles. Leur design extérieur et leurs dimensions historiques sont rigoureusement conservés, tout en intégrant des matériaux modernes pour renforcer leur performance sans compromettre leur esthétique. Les quais d’embarquement ont également été aménagés dans le respect du style traditionnel.

Promotion touristique et partenariats stratégiques

Dans une volonté de renforcer l’attractivité des abra, la RTA a conclu plus de 20 partenariats avec des opérateurs touristiques afin d’intégrer cette expérience dans les offres destinées aux visiteurs. L’autorité participe également à des salons internationaux comme GITEX, WETEX, Expand North Star ou encore le Salon nautique international de Dubaï, et organise des ateliers de sensibilisation en coopération avec des hôtels et agences de voyages.

Sécurité, durabilité et innovation

Les normes de sécurité les plus strictes sont appliquées à bord des abra, incluant des gilets de sauvetage intégrés, extincteurs, signalétique claire, et formation continue des bateliers pour la gestion des urgences. Chaque embarcation fait l’objet d’un entretien technique régulier, et dispose désormais d’un système de caméras intelligentes pour surveiller le comportement des passagers et optimiser l’exploitation.

Dans le cadre de sa stratégie de transition écologique, la RTA expérimente l’électrification des moteurs, met en place une station de carburant biologique subventionné, et utilise l’intelligence artificielle pour analyser les performances et anticiper les comportements des usagers.

Un pilier de l’identité culturelle de Dubaï

Avec son engagement en faveur d’un développement durable, inclusif et fidèle aux racines de l’émirat, l’abra traditionnelle constitue bien plus qu’un simple moyen de transport : elle est un vecteur de transmission culturelle, un atout touristique majeur et un symbole de la capacité de Dubaï à allier modernité et authenticité.