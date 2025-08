Les Émirats arabes unis célèbrent la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème des mangroves en réaffirmant leur engagement et leur vision mondiale

ABOU DHABI, 26 juillet 2025 (WAM) – Dr Amna bint Abdullah Al Dahak, ministre du Changement climatique et de l’Environnement, a réaffirmé l’engagement indéfectible des Émirats arabes unis en faveur de la préservation de l’un des écosystèmes naturels les plus essentiels et les plus vulnérables : les mangroves.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème des mangroves, elle a souligné : « Nous saisissons cette occasion pour célébrer les progrès accomplis et renouveler notre détermination à renforcer la protection de ces précieuses richesses naturelles. »

Elle a invité le public à contempler « les mangroves majestueuses qui bordent nos côtes », les décrivant comme « un rempart naturel contre l’élévation du niveau des mers, l’érosion côtière et les effets du changement climatique ». Elle a également précisé que les mangroves « jouent un rôle crucial en tant que puits de carbone puissants, capables de stocker jusqu’à quatre fois plus de carbone que les autres forêts tropicales ».

« Les mangroves sont également un refuge pour la biodiversité, servant d’habitat et de ressource alimentaire pour les poissons et de nombreuses autres espèces. Notre vision nationale, alignée sur la clairvoyance de notre direction, est de développer ces écosystèmes à l’échelle nationale et mondiale », a-t-elle ajouté.

Dr Al Dahak a précisé que « les mangroves, en tant que solutions fondées sur la nature, sont essentielles à la réalisation de notre objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, et conformément à la Stratégie nationale pour la biodiversité 2031, nous poursuivons nos efforts afin d’atteindre l’ambitieux objectif de planter 100 millions de mangroves d’ici à 2030, en mobilisant les contributions de notre communauté, de l’industrie ainsi que des secteurs privé et public, unis dans cet engagement commun ».

Elle a également salué le rôle des partenariats internationaux dans l’avancement de cette mission, citant l’Alliance pour les mangroves face au changement climatique (Mangrove Alliance for Climate – MAC), qui compte aujourd’hui 45 membres, comme un exemple de cette coopération. « À travers la MAC, les Émirats ont soutenu l’initiative Mangrove Breakthrough, qui vise à mobiliser des ressources financières mondiales pour la restauration des mangroves et appelle à une action accélérée des gouvernements, du secteur privé et des acteurs non étatiques pour protéger ces habitats menacés. »

Dr Al Dahak a également mis en lumière l’importance de la création du Centre international Mohamed bin Zayed–Joko Widodo pour la recherche sur les mangroves à Bali, qui constituera « une avancée majeure dans la préservation des écosystèmes de mangroves à l’échelle mondiale ».

Enfin, elle a souligné la portée stratégique de la tenue du prochain Congrès mondial de la nature de l’UICN, prévu en octobre prochain à Abou Dhabi, qu’elle considère comme « une occasion déterminante pour accélérer les efforts de conservation à l’échelle mondiale ». L’événement servira de plateforme pour promouvoir des solutions renforçant la résilience écologique, faire progresser les politiques environnementales et créer les conditions propices à la prospérité de la biodiversité, notamment dans les écosystèmes de mangroves.

Elle a conclu en appelant le public à prendre conscience de l’importance des mangroves : « Nous devons agir avec détermination pour les préserver et inverser leur déclin, car leur vitalité est intrinsèquement liée à la nôtre. »