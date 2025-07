Abdulla Al Hamed explore des pistes de coopération avec les leaders mondiaux des médias et du divertissement à Osaka

OSAKA, 27 JUILLET, 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO) et du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a tenu une série de rencontres bilatérales dans la ville japonaise d’Osaka avec des dirigeants de premier plan de l’industrie mondiale des médias et du divertissement. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer les partenariats stratégiques pour le développement de l’industrie cinématographique et des contenus créatifs.

Les discussions ont porté sur des opportunités de coopération dans les domaines de la production cinématographique, des technologies de narration visuelle, ainsi que du développement de plateformes médiatiques modernes.

Une vision tournée vers l’innovation et l’intelligence artificielle

Abdulla Al Hamed a souligné que la transformation technologique actuelle exige des institutions médiatiques qu’elles adoptent de manière proactive les outils d’intelligence artificielle et l’analyse de données pour anticiper les attentes des publics.

« Aux Émirats arabes unis, notre vision repose sur la construction d’un écosystème médiatique souple et innovant, capable d’anticiper les besoins des audiences et de produire des contenus à la hauteur de nos ambitions nationales et de notre identité enracinée », a-t-il déclaré.

Il a précisé que ces rencontres marquent une nouvelle étape dans la stratégie médiatique des Émirats, visant à s’ouvrir à l’expertise internationale et à établir des alliances d’impact renforçant la présence du pays sur la scène médiatique mondiale.

Vers le Sommet « BRIDGE » à Abou Dhabi

Ces rencontres ont également permis de présenter à leurs interlocuteurs le Sommet “BRIDGE”, qui se tiendra à Abou Dhabi en décembre prochain, et qui ambitionne de promouvoir les partenariats internationaux et d’élargir le dialogue autour de l’avenir des médias mondiaux.

Parmi les personnalités rencontrées figurait Courtney LeMarco, président du Comité d'action politique pour l'industrie du divertissement de l'État de Washington, fondateur et PDG de LeMarco Global, société spécialisée dans la gestion de marques et le développement de contenus pour les grands groupes internationaux tels qu’Amazon et Disney. Il est également producteur exécutif de la série documentaire nommée aux Emmy Awards Hoarders, et conférencier invité à l’Université de Washington.

Al Hamed s’est également entretenu avec Taiki Sakurai, PDG de Salamander Pictures Co., Ltd., entreprise reconnue pour son approche novatrice de la production cinématographique, combinant techniques cinématographiques traditionnelles, technologies de pointe et production visuelle haut de gamme.