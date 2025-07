Les Émirats arabes unis effectuent un 54ᵉ largage aérien au-dessus de Gaza dans le cadre de l’opération « Birds of Goodness », en coopération avec la Jordanie

GAZA, 27 JUILLET, 2025 (WAM) – L'opération « Chivalrous Knight 3 » a annoncé la reprise des largages humanitaires «Birds of Goodness », avec la réalisation du 54ᵉ largage aérien au-dessus de la bande de Gaza.

Cette mission, menée en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie, s’inscrit dans le cadre des efforts continus des Émirats arabes unis pour venir en aide aux civils se trouvant dans des zones isolées de Gaza, inaccessibles par voie terrestre.

Depuis le lancement de l’initiative « Birds of Goodness », environ 3 725 tonnes de vivres et de matériel de secours ont été larguées sur la bande de Gaza au moyen de 193 avions. Ces cargaisons comprennent des denrées alimentaires essentielles et des fournitures vitales destinées à répondre aux besoins urgents des familles déplacées et sinistrées, confrontées à une situation humanitaire critique et catastrophique.



Cette initiative illustre l’engagement indéfectible des Émirats arabes unis à soutenir le peuple palestinien et à fournir une aide immédiate aux populations déplacées, conformément à la politique humanitaire profondément ancrée du pays.

Les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux contributeurs de l’aide humanitaire à Gaza, représentant plus de 44 % de l’aide internationale totale acheminée vers le territoire.

Les Émirats ont réaffirmé que le soutien au peuple palestinien demeurera une priorité humanitaire, et qu’ils poursuivront la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux pour assurer la livraison de l’aide par voie terrestre, maritime et aérienne, en direction des zones les plus vulnérables.