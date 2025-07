Tadej Pogačar remporte son quatrième Tour de France avec l’équipe UAE Team Emirates-XRG

PARIS, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – Le champion du monde Tadej Pogačar, coureur de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, a remporté dimanche son quatrième Tour de France, après avoir franchi la ligne d’arrivée de la 21e étape à Paris à la quatrième place. Ce sacre marque un quatrième titre en six ans pour l’équipe émiratie, consolidant sa domination sur la plus prestigieuse course cycliste au monde.

Le Slovène, auteur d’un Tour exceptionnel, est devenu le deuxième coureur de l’histoire, après Maurice Garin en 1903, à ne perdre aucune seconde face aux cinq premiers du classement général entre les étapes 1 et 20. Il a également remporté quatre étapes clés, tout en maintenant son rival Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) à distance tout au long de l’épreuve.

Vingegaard, double vainqueur du Tour en 2022 et 2023, s’est vu attribuer la deuxième place du classement général, suivi de Florian Lipowitz (Red Bull–BORA–hansgrohe), troisième.



Soutenu par ses coéquipiers de Lille à Paris en passant par les Pyrénées et les Alpes, Pogačar a conduit UAE Team Emirates-XRG à une édition 2025 remarquable. L’équipe termine ce neuvième Tour avec cinq victoires d’étape, dont quatre pour Pogačar et une victoire stratégique de Tim Wellens lors de la 15e étape. L'équipe émiratie totalise désormais 26 victoires d’étape au Tour de France.

Portant le maillot jaune pendant 13 étapes, Pogačar s’est également adjugé le maillot à pois de meilleur grimpeur, pour la troisième fois de sa carrière, grâce à ses démonstrations impressionnantes en haute montagne, notamment à Hautacam et Peyragudes.

Dès le départ à Lille, l’équipe émiratie s’est engagée dans un Tour intense. Pogačar s’est illustré dès la 4e étape à Rouen, puis a confirmé sa forme sur la montée de Mûr-de-Bretagne à la 7e étape. Malgré la perte d’un coéquipier avant la première journée de repos, l’équipe a su rebondir en deuxième semaine avec brio.



Tadej Pogačar remporte le Tour de France 2025 avec un temps total de 76 heures, 0 minute et 32 secondes, devançant Vingegaard de 4 minutes et 24 secondes, et Lipowitz de 11 minutes. Avec ce nouveau triomphe, UAE Team Emirates-XRG confirme son statut de référence mondiale du cyclisme professionnel, au service de l’excellence sportive émiratie.