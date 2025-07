Wadi Al Helo et Mleiha bientôt inscrits sur la carte du patrimoine mondial de Charjah

CHARJAH, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – Issa Yousif, directeur général de l’Autorité des Antiquités de Charjah, a affirmé que les efforts de l’émirat se poursuivent au-delà de l’inscription du site de Jebel Faya sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, un accomplissement d’envergure internationale. Il a révélé que d'autres sites majeurs, tels que Wadi Al Helo (région orientale) et le site archéologique de Mleiha (région centrale), également inscrits sur la Liste indicative de l’UNESCO, font partie des prochaines priorités.

Dans une déclaration accordée à l’Agence de presse des Émirats (WAM), Yousif a souligné que la candidature de Jebel Faya a reçu le soutien scientifique de 13 des 21 pays membres du Comité du patrimoine mondial, ce qui constitue une reconnaissance internationale de l’authenticité et de l’importance historique du site.

Cet accomplissement stratégique positionne les Émirats arabes unis, et plus particulièrement Charjah, comme une région-clé dans l’histoire de l’humanité. Il favorise le développement d’un tourisme culturel durable et spécialisé, et crée des opportunités d’emploi diversifiées, notamment dans les visites guidées patrimoniales.

Ce succès est le fruit d’une collaboration institutionnelle étroite, impliquant notamment l’Autorité d’investissement et de développement de Charjah (Shurooq) à travers le Centre archéologique de Mleiha, et l’Autorité des zones protégées et de l’environnement, via le Parc géologique de Jebel Buhais, qui joue un rôle scientifique central. L’Autorité du développement commercial et touristique de Charjah contribue également à la promotion des pôles touristiques.

Yousif a rappelé que le dossier de candidature, intitulé « Le Paysage culturel de la région préhistorique de Faya », remonte à 2003, date des premières découvertes effectuées par une mission allemande dirigée par le Dr Sabah Jasim. Le site a été inscrit sur la Liste indicative de l’UNESCO en 2012, avant que le dossier ne soit reformulé en 2020 pour mettre en valeur l’importance exceptionnelle de la région comme premier désert occupé par l’homme au cours du Paléolithique.

Les fouilles ont confirmé que Jebel Faya constituait la voie méridionale d’entrée dans la péninsule arabique il y a environ 200 000 ans.



Pour sa part, Kholoud Al-Houli Al-Suwaidi, directrice du département du patrimoine culturel matériel de l’Autorité, a indiqué que le plan de gestion du site avait été entièrement finalisé avant le dépôt de la candidature. Contrairement à de nombreux sites mondiaux, Jebel Faya est ouvert au public. Des visites guidées, organisées par le Centre archéologique de Mleiha, sont assurées par des guides spécialisés qui adaptent régulièrement les itinéraires pour limiter l’impact environnemental.

Elle a également précisé que l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial s’accompagne d’un engagement à soumettre chaque année un plan de conservation, ainsi qu’un rapport de suivi quinquennal au Centre du patrimoine mondial, pour garantir la préservation du site pour les générations futures.

Sur le plan scientifique, la chaîne de montagnes de Faya se distingue par la présence rare de roches ophiolitiques, représentant une partie du manteau terrestre. Cela en fait l’un des trois sites géologiques les plus importants au monde, plus accessible que les montagnes du Hajar ou de l’Himalaya.