Le DIFC enregistre sa meilleure performance semestrielle au premier semestre 2025

DUBAÏ, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – Le Centre financier international de Dubaï (DIFC) a enregistré la meilleure performance semestrielle de son histoire, confirmant son rôle central dans la réalisation de l’Agenda économique de Dubaï D33 et dans la transformation du secteur financier régional.

Au premier semestre 2025, 1 081 nouvelles entreprises se sont implantées au DIFC, portant le nombre total d’entités enregistrées à 7 700, soit une hausse annuelle de 25 %. Le nombre de professionnels actifs au sein du centre a atteint 47 901, en progression de 9 %.

Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum a salué cette dynamique, reflet direct de la vision stratégique de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visant à faire de Dubaï l’un des principaux centres financiers mondiaux.

Le DIFC reste la plus grande juridiction financière réglementée de la région MEASA, avec 980 entités régulées, dont 289 dans le secteur bancaire et des marchés de capitaux. Le cluster de gestion de patrimoine connaît une croissance soutenue, avec 440 entreprises, plus de 85 fonds spéculatifs et 10 000 fonds gérés ou commercialisés depuis le centre.

Le nombre d’entités liées aux entreprises familiales est passé à 1 035, et les fondations enregistrées à 842, confirmant l’attrait du DIFC pour ce segment stratégique.

Le secteur de l’assurance a également progressé, avec 135 sociétés opérant dans l’écosystème, tandis que les primes brutes souscrites ont atteint 3,5 milliards USD en 2024, soit une hausse de 35 %.

Le DIFC a consolidé son rôle de pôle mondial de la FinTech, avec 1 388 entreprises technologiques, positionnant Dubaï dans le top 5 mondial selon le Global Financial Centres Index.

L’Académie du DIFC poursuit son essor, avec 4 947 apprenants formés au S1 2025 et plus de 46 000 depuis sa création. Elle soutient des initiatives telles que « One Million Learners » pour la diffusion des compétences en durabilité d’ici 2030.

Sur le plan juridique, de nouvelles réglementations ont été proposées, notamment pour les sociétés à capital variable et la mise à jour des lois sur la sécurité, l’insolvabilité et l’emploi, garantissant une conformité internationale.



Les unités résidentielles de DIFC Heights ont été vendues en trois jours, témoignant de la forte demande. Plus de 1,6 million de pieds carrés d’espaces commerciaux sont en construction, livrables dès le premier trimestre 2026. Par ailleurs, une nouvelle plateforme de données immobilières a été lancée en cohérence avec la Stratégie immobilière de Dubaï 2033.

Enfin, le DIFC a été choisi pour accueillir en 2026 l’Assemblée mondiale sur la vie privée, renforçant la position de Dubaï dans la gouvernance internationale des données.