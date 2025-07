Le nombre de membres de la Chambre de commerce d’Abou Dhabi dépasse les 158 000 au premier semestre 2025

ABOU DHABI, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – La Chambre de commerce et d’industrie d’Abou Dhabi (ADCCI) a enregistré une hausse de 4,9 % du nombre de ses adhérents au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, portant le total à plus de 158 000 membres. Cette progression témoigne de la résilience et du dynamisme de l’environnement économique de l’émirat, malgré les incertitudes mondiales.

Ces résultats confirment le rôle central de la Chambre en tant que catalyseur de la croissance du secteur privé, contribuant au développement durable, en accompagnant les entreprises de toutes tailles et en les orientant vers les opportunités émergentes dans les secteurs prioritaires.

Parmi les secteurs les plus dynamiques figurent : Agriculture, foresterie et pêche (+21 %), Arts et divertissement (+13 %), Technologies de l’information et de la communication, ainsi que les activités scientifiques et techniques spécialisées (+10 % chacun).

Cette évolution traduit une demande croissante pour des services innovants, technologiques et à forte valeur ajoutée.

La filière de l’eau et de la gestion des déchets a progressé de 9 %, portée par une conscience environnementale accrue et l’essor de l’économie circulaire. Les services immobiliers et administratifs ont enregistré une croissance de 8 %, reflétant la vigueur du marché et la demande croissante en services d’accompagnement aux entreprises.

Le secteur éducatif a progressé de 7 %, tandis que les transports et la logistique ont augmenté de 6 %, stimulés par l’expansion des chaînes d’approvisionnement. L’extraction minière, ainsi que le commerce de gros et de détail, ont connu une croissance de 5 % et 4 % respectivement.

Les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et des services financiers ont chacun affiché une croissance stable de 3 %, tandis que l’hôtellerie et la restauration ont progressé de 2 %, en lien avec les variations saisonnières et les tendances de consommation.

S’exprimant à ce sujet, Shamis Ali Al Dhaheri, deuxième vice-président et directeur général de la Chambre de commerce d’Abou Dhabi, a déclaré :

« Ces chiffres confirment le rôle moteur du secteur privé dans l’accélération de la croissance que connaît Abou Dhabi. L’essor des adhésions dans des domaines tels que l’agriculture, les technologies avancées et les arts illustre l’impact concret de l’agenda de développement ambitieux de l’émirat. La Chambre joue un rôle essentiel dans cette dynamique en stimulant l’innovation, en facilitant les partenariats à fort impact et en créant de nouvelles opportunités économiques. »

Ces résultats reflètent la profondeur de la diversification économique d’Abou Dhabi et la montée en puissance des secteurs d’avenir, fondés sur la connaissance, l’innovation et la durabilité, tout en consolidant les secteurs traditionnels.

La Chambre de commerce d’Abou Dhabi réaffirme son engagement à accélérer la croissance des filières émergentes et à soutenir le secteur privé à travers des services d’excellence et des partenariats stratégiques visant à renforcer la compétitivité à long terme et l’ancrage global de l’émirat.