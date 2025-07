ENEC et Hyundai E&C signent un protocole d’accord pour renforcer la coopération mondiale dans le domaine de l’énergie nucléaire

ABOU DHABI, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – La Société émirienne de l’énergie nucléaire (ENEC) et Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) ont signé aujourd’hui à Séoul, en République de Corée, un protocole d’accord stratégique visant à explorer conjointement de nouvelles opportunités dans le domaine de l’énergie nucléaire à l’international.

Cette collaboration s’appuie sur le partenariat stratégique de longue date entre les Émirats arabes unis et la Corée du Sud dans le secteur nucléaire civil, et soutient les objectifs communs des deux pays pour faire progresser l’énergie nucléaire pacifique conformément aux projections de l’AIE et de l’AIEA, qui tablent sur un essor mondial significatif de la capacité nucléaire d’ici 2030 et 2050.

Le protocole d’accord prévoit un cadre de coopération complet incluant : le partage d’expertise, l’évaluation conjointe de la participation à des projets internationaux, l’étude d’opportunités d’investissement stratégique.

Il prévoit également la création d’un groupe de travail conjoint chargé d’identifier les domaines d’intérêt commun et de soutenir le développement de futures initiatives dans le secteur nucléaire.

Avec la centrale de Barakah désormais pleinement opérationnelle, l’ENEC entame une nouvelle phase axée sur l’investissement, la collaboration et le conseil autour des grands réacteurs nucléaires ainsi que des technologies nucléaires émergentes, tant au niveau local qu’international.

ENEC s’engage à travailler avec l’ensemble des nations responsables souhaitant déployer de nouveaux programmes nucléaires ou étendre leurs capacités existantes, dans une optique de sécurité énergétique durable et de réduction des émissions de carbone. La signature de ce protocole avec Hyundai E&C en est une illustration concrète.

Hyundai E&C, qui fut le contractant principal dans la construction de la centrale de Barakah, est reconnu comme un acteur clé du Programme émirien pour l’énergie nucléaire pacifique, aujourd’hui considéré comme référence mondiale en matière de sûreté et d’efficacité dans le développement nucléaire.

Ce partenariat s’inscrit dans une série d’accords récents signés par ENEC avec des opérateurs, des développeurs technologiques et des entreprises énergétiques de premier plan à l’échelle mondiale. Ces alliances visent à soutenir le déploiement rapide de l’énergie nucléaire civile, dans le cadre d’une stratégie globale favorisant la sécurité énergétique, la durabilité et la fourniture d’électricité propre en base.

Le succès du projet de Barakah a valu à Hyundai E&C une reconnaissance internationale pour sa capacité exceptionnelle à gérer les risques et à mener des projets de grande envergure dans le domaine nucléaire.

Alors que la Corée du Sud et les Émirats arabes unis renforcent leur engagement commun dans le secteur énergétique, y compris le nucléaire, Hyundai E&C prévoit d’élargir davantage son champ de coopération en tant que partenaire stratégique, en s’appuyant sur la relation de confiance et l’expérience accumulée au cours du projet Barakah.