38 camions d’aide humanitaire émiratie entrent à Gaza dans le cadre de l’opération « Chivalrous Knight 3 »

AL ARISH, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – Un convoi d’aide humanitaire émiratie est entré ce lundi dans la bande de Gaza via le point de passage de Rafah, dans le cadre de l’opération humanitaire « Chivalrous Knight 3 », menée par les Émirats arabes unis en soutien au peuple palestinien.

Le convoi se composait de 38 camions, dont 18 chargés de denrées alimentaires, d’aide médicale et de lait infantile, et 20 camions transportant des tuyaux, des réservoirs et du matériel destiné à la mise en service d’un nouvel oléoduc d’eau. Ce dernier reliera, sur environ 7 kilomètres, l’unité de dessalement d’eau installée par les Émirats en Égypte aux zones de déplacement situées entre les villes palestiniennes de Rafah et Khan Younès, avec une capacité de production de 2 millions de gallons par jour.

Un précédent convoi de 25 camions était déjà entré hier, transportant des tuyaux et du matériel essentiel pour le projet. Le nombre total de camions mobilisés pour l’infrastructure d’approvisionnement en eau s’élève ainsi à 45, toutes les pièces nécessaires ayant été livrées. Les préparatifs de mise en œuvre du projet sont désormais en cours.

En parallèle, les Émirats arabes unis ont repris hier leurs missions de largages aériens dans le cadre de l’initiative « Birds of Goodness », tout en poursuivant les livraisons terrestres via Rafah.

Ces efforts traduisent l’engagement constant des Émirats arabes unis à atténuer la crise humanitaire à Gaza et à se tenir aux côtés du peuple palestinien, en assurant une assistance continue, multisectorielle et coordonnée.