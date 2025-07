Dubai Culture insuffle une vague de créativité à Al Quoz avec de nouvelles fresques murales

DUBAÏ, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – L’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture) a dévoilé deux fresques monumentales dans la zone créative d’Al Quoz, dans le cadre de la Stratégie d’art public de Dubaï, affirmant la volonté de l’émirat de se positionner comme galerie d’art à ciel ouvert et carrefour mondial de la culture et de la créativité.

Ce projet artistique vise à offrir à la communauté des expériences visuelles distinctives, en transformant les espaces publics en lieux de mémoire et en valorisant l’esprit singulier d’Al Quoz, quartier emblématique de la scène créative émiratie.

La fresque « Vibrant Voices of Al Quoz » de l’artiste visuelle égyptienne Rabab Tantawy, peinte sur la façade d’Aramtec, illustre avec éclat l’identité du quartier. On y retrouve des scènes de marchés aux épices, des lanternes, des dallahs (cafetière traditionnelle), entourées d’éléments architecturaux tels que des dômes et des arcs — une évocation colorée et chaleureuse du dynamisme local.

De leur côté, l’artiste émiratie Hend Al Murid et la muraliste syrienne Dina Saadi ont collaboré à la réalisation de « Wonder Windows », une œuvre grand format sur la façade du musée interactif pour enfants WooHoo. Ce projet invite les visiteurs à un voyage poétique mêlant symboles patrimoniaux — tels que l’oiseau Hudhud et la dallah — aux motifs ornementaux émiratis, souvenirs d’enfance et esprit de curiosité.

Shaima Rashid Al Suwaidi, directrice générale du secteur Arts, design et littérature à Dubai Culture, a souligné que cette initiative s’inscrivait dans l’ambition de transformer la ville en galerie vivante, en soutenant les artistes émergents et en capturant l’esprit des Émirats à travers des œuvres originales.

« Les fresques d’Al Quoz viennent enrichir une zone connue pour sa capacité à faire germer les idées et accompagner les talents. Dubai Culture s’engage à créer un environnement durable qui renforce le statut de Dubaï en tant que destination mondiale propice à la création, à l’épanouissement et à la découverte. »

Mozah Lootah, cheffe de projet de l’Art public à Dubai Culture, a pour sa part salué la diversité des approches et l’originalité des œuvres, qui contribuent à redéfinir les quartiers comme des destinations culturelles à part entière.

« La Stratégie d’art public de Dubaï offre un cadre de soutien aux créateurs locaux, leur permettant de faire entendre leur voix dans l’espace public. Ces fresques encouragent le dialogue entre les artistes et le public, tout en soutenant le développement du tourisme culturel à Dubaï. »