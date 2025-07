L’équipe de voile ILCA 4 d’Abou Dhabi se rend à Ras Al Hadd, à Oman, pour un stage d’entraînement intensif

ABOU DHABI, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – L’équipe de voile ILCA 4 d’Abou Dhabi s’est envolée pour le Sultanat d’Oman, où elle entamera un stage d'entraînement intensif de 10 jours dans la région côtière de Ras Al Hadd, dans le cadre de sa préparation au Championnat d’Oman ILCA.

Ce camp s’inscrit dans le programme technique de développement des talents nationaux, visant à préparer les jeunes navigateurs émiratis aux prochaines compétitions internationales.

Le site de Ras Al Hadd a été choisi pour ses conditions maritimes idéales, avec des vents réguliers et une météo favorable, en faisant un cadre optimal pour l'entraînement en voile moderne. La classe ILCA 4, reconnue pour son exigence technique, repose sur une interaction directe avec les éléments naturels, ce qui accentue l’importance de s’exercer dans un environnement réaliste.

La délégation est composée de huit jeunes espoirs de la voile émiratie dans la catégorie ILCA 4 : Abdullah Yahya Al Zubaidi, Abdullah Mohammed Al Niyadi, Omar Qais Qandil, Abdullah Fahad Al Muhairi, Saleh Hassan Al Hammadi, Abdulrahman Abdullah Al Hajri, Abdullah Yousuf Al Hammadi, Saif Tareq Al Marzouqi.

L’équipe est encadrée par l'entraîneur Patrick Lutomski, accompagnée du représentant des médias Khalid Al Saadi.

Ce stage a pour objectif de renforcer la préparation physique et technique des athlètes, d’affiner leurs compétences dans des conditions proches de la compétition et de simuler les paramètres des régates internationales.

La classe ILCA 4, reconnue au niveau olympique, constitue une base essentielle pour les jeunes navigateurs avant de progresser vers des catégories plus exigeantes comme l’ILCA 6 et l’ILCA 7. Très prisée pour ses défis techniques et ses tactiques individuelles pointues, elle est considérée comme un tremplin vers les compétitions européennes et mondiales.

L’Académie des sports nautiques d’Abou Dhabi, soutenue par le Conseil des sports d’Abou Dhabi et suivie de près par la Fédération émiratie de voile et d’aviron, continue de prioriser la formation des talents nationaux en leur offrant des opportunités d'entraînement professionnelles, dans des contextes compétitifs réalistes, en ligne avec l’ambition des Émirats arabes unis de renforcer leur présence sur la scène mondiale de la voile.

Khalifa Al Suwaidi, président de l’Académie, a souligné que le stage de Ras Al Hadd s’inscrit dans une stratégie claire visant à préparer une nouvelle génération de navigateurs capables de rivaliser à l’échelle internationale.

« Notre priorité est d’offrir aux jeunes athlètes les meilleures conditions d'entraînement. Ce camp extérieur représente une étape essentielle pour développer leurs compétences en conditions réelles. La classe ILCA 4 est la passerelle vers la voile olympique, et nous nous engageons à fournir à nos talents nationaux tous les outils nécessaires pour relever les défis à venir », a déclaré Al Suwaidi.