Charjah ouvre les inscriptions pour le prix du « Plus beau jardin »

CHARJAH, 29 juillet 2025 (WAM) – Les autorités municipales de Charjah ont lancé la 18e édition du concours « Plus beau jardin », invitant les résidents de toutes les villes de l’émirat à y participer. Cette nouvelle édition se distingue par une ouverture élargie, incluant désormais les jardins privés, ainsi que ceux des hôpitaux et des hôtels.

Le concours s’articule autour de trois catégories principales : le jardin naturel, le jardin paysager (ou aménagé) et le jardin créatif ou mixte, combinant éléments naturels et structures architecturales.

Les municipalités de Charjah ont souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision de Son Altesse le Dr Cheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, visant à promouvoir l’agriculture et à encourager les habitants à aménager et entretenir leurs jardins privés.

L’objectif est d’impliquer les citoyens dans l’extension des espaces verts tout en embellissant le paysage urbain de l’émirat.

Ce concours vise également à renforcer la participation communautaire, à sensibiliser aux pratiques de jardinage durable et à favoriser une culture de la responsabilité environnementale à travers une compétition amicale.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 septembre. Les résidents peuvent s’enregistrer via le lien disponible sur le site officiel de la municipalité de la ville de Charjah.