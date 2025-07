ABOU DHABI, 29 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont repris leurs opérations de largage humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, dans le cadre de l’opération « Birds of Goodness », réaffirmant leur engagement constant à atténuer les souffrances du peuple palestinien en fournissant denrées alimentaires, fournitures médicales, eau et autres aides d’urgence.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’opération en cours « Chevalier Galant 3 », menée en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie.

Les efforts diplomatiques intenses déployés par les Émirats arabes unis à travers le monde ont permis de relancer les opérations « Birds of Goodness », suspendues depuis près de neuf mois en raison de l’évolution du conflit. Cette reprise témoigne de la volonté ferme des Émirats arabes unis de jouer un rôle central dans la réduction des souffrances du peuple palestinien frère. Depuis son lancement, l’initiative a permis l’acheminement d’environ 3.750 tonnes de vivres et d’aides humanitaires, notamment des produits alimentaires essentiels et des secours vitaux répondant aux besoins urgents des familles touchées par la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza.

Le Commandement des opérations conjointes du ministère de la Défense des Émirats arabes unis avait initialement lancé l’opération « Birds of Goodness » le 29 février 2024, avec des largages conjoints réalisés par les forces aériennes émiriennes et égyptiennes au-dessus du nord de Gaza. Le premier largage, mené par des équipages des deux pays, avait permis de livrer environ 36 tonnes de vivres et de matériel médical au-dessus de Jabalia et de Beit Lahia.

Grâce à un dispositif de distribution tri-modal — terrestre, maritime et aérien — l’aide humanitaire émirienne représente à ce jour 44 % de l’aide internationale totale destinée à Gaza, selon les rapports des Nations unies.

Les opérations de largage utilisent des conteneurs guidés par GPS, dotés de systèmes avancés permettant une livraison précise dans les zones ciblées et au moment opportun. Cette technologie figure parmi les innovations les plus récentes en matière de logistique humanitaire, notamment dans les zones de conflit ou de catastrophe.

« Birds of Goodness » constitue un pilier essentiel de l’opération « Chivalrous Knight 3 », lancée le 5 novembre 2023 sur directive de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Cette opération s’inscrit dans une vision humanitaire plus large, visant à soutenir le peuple palestinien.

Au 31 mars 2025, les Émirats arabes unis avaient accompli 500 jours d’aide humanitaire ininterrompue dans le cadre de l’opération « Chivalrous Knight 3 », avec plus de 65.000 tonnes d’aide alimentaire, médicale et de secours livrées par voie terrestre, maritime et aérienne, pour une valeur excédant 1,2 milliard de dollars américains.

Dans le cadre de ce soutien global, les Émirats ont lancé de nombreux projets humanitaires, notamment la construction de deux hôpitaux de campagne — l’un à l’intérieur de Gaza et l’autre sous forme d’hôpital flottant au large d’Arich, en Égypte — ainsi que l’installation de six stations de dessalement de l’eau, d’une capacité totale de deux millions de gallons par jour, pour fournir de l’eau potable aux communautés sinistrées.

En outre, 21 boulangeries mobiles sont actuellement en service pour assurer une distribution quotidienne de pain frais, tandis que 50 cuisines caritatives continuent de préparer des repas au bénéfice des familles déplacées et vulnérables.