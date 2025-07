DXB enregistre son premier semestre le plus fréquenté avec 46 millions de passagers

DUBAÏ, 29 juillet 2025 (WAM) – L’aéroport international de Dubaï (DXB) a accueilli 46 millions de passagers au cours des six premiers mois de 2025, enregistrant ainsi le semestre le plus actif de son histoire.

Cette croissance annuelle de 2,3 % témoigne de la résilience de DXB, de la solidité du secteur aérien émirien et de la capacité de l’aéroport à maintenir une performance élevée malgré des perturbations temporaires de l’espace aérien régional en mai et juin. Ce résultat renforce le rôle central de DXB dans la connectivité internationale de Dubaï et son appui au développement économique global de la ville.

Au deuxième trimestre, DXB a servi 22,5 millions de passagers, soit une hausse de 3,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le mois d’avril a été le plus fréquenté du trimestre, avec un record de 8 millions de passagers, faisant de lui le mois d’avril le plus actif jamais enregistré par l’aéroport.

Paul Griffiths, directeur général de Dubai Airports, a déclaré : « La croissance continue de DXB, même dans un contexte régional difficile, illustre la force de Dubaï et des Émirats arabes unis, l’agilité de nos opérations et l’engagement de notre communauté aéroportuaire. L’esprit oneDXB nous a une fois de plus permis de gérer les perturbations tout en améliorant l’expérience des voyageurs et en assurant une connectivité mondiale fluide. »

Il a ajouté qu’à l’entame du second semestre, l’activité aérienne devrait s’accélérer, portée par un pic de trafic attendu à la fin de l’été et une saison hivernale marquée par de grands événements internationaux dans les domaines du divertissement, du sport et des affaires.

L’un des temps forts sera le Salon aéronautique de Dubaï 2025, qui devrait battre tous les records précédents et mettre en lumière la vision audacieuse qui façonne l’avenir de l’aviation et de l’aérospatiale.

« Sur la base de nos performances actuelles et de perspectives positives, nous prévoyons un trafic annuel atteignant 96 millions de passagers cette année, nous rapprochant ainsi du seuil symbolique des 100 millions », a précisé Griffiths.

La moyenne mensuelle de passagers au premier semestre s’est établie à environ 7,7 millions, avec un pic journalier moyen de 254.000 voyageurs. Janvier a été le mois le plus fréquenté, établissant un nouveau record mensuel avec 8,5 millions de passagers.

DXB a enregistré 222.000 vols au cours du premier semestre 2025, avec un taux de remplissage moyen de 76 %. En matière de bagages, 41,8 millions de pièces ont été traitées, dont 91 % livrées en moins de 45 minutes après l’arrivée. Le taux de bagages égarés est resté très faible, avec seulement 2 bagages pour 1.000 passagers, nettement inférieur à la moyenne mondiale de 6,3 signalée par SITA en 2024.

L’aéroport prévoit de traiter plus de 85 millions de bagages d’ici la fin de l’année, dépassant ainsi son précédent record de 81,2 millions atteint en 2024. Les journées les plus chargées pour le traitement des bagages ont eu lieu entre le 3 et le 5 janvier, avec jusqu’à 300.000 pièces traitées quotidiennement.

L’efficacité dans les points de contrôle clés a également été maintenue à un niveau élevé : 99,2 % des passagers ont franchi les contrôles de passeport au départ en moins de 10 minutes, 98,4 % les contrôles à l’arrivée en moins de 15 minutes, et 98,7 % les contrôles de sécurité en moins de 5 minutes.

L’Inde est restée le premier marché de DXB au premier semestre avec 5,9 millions de passagers, suivie de l’Arabie saoudite (3,6 millions), du Royaume-Uni (3 millions), du Pakistan (2,1 millions) et des États-Unis (1,6 million).

Londres s’est imposée comme première destination avec 1,8 million de passagers, suivie de Riyad (1,5 million), Bombay (1,2 million), Jeddah et New Delhi (1,1 million chacun), et Istanbul (982.000).

Côté fret, DXB a traité un peu plus de 1 million de tonnes de marchandises au premier semestre 2025, enregistrant une hausse marginale de 0,1 % par rapport à l’année précédente. L’aéroport demeure un acteur clé du commerce et de la logistique à l’échelle mondiale.

Actuellement, DXB dessert plus de 269 destinations réparties dans plus de 107 pays, grâce à un réseau de plus de 92 compagnies aériennes internationales. Cette large connectivité continue de renforcer l’attractivité de Dubaï en tant que carrefour du tourisme, du commerce, de l’investissement et de la croissance à long terme.

Avec l’arrivée du second semestre, Dubaï se prépare à une nouvelle montée en puissance des voyages internationaux et des événements d’envergure, dans lesquels DXB jouera un rôle central — du pic de déplacements liés à la rentrée scolaire jusqu’à un calendrier hivernal particulièrement dense. Le Salon aéronautique de Dubaï 2025 s’annonce comme un événement phare, illustrant non seulement l’ampleur de l’aviation dans la région, mais aussi la vision qui en façonne l’avenir.