Les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement dans la lutte contre la traite des êtres humains

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice et président du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, a réaffirmé l’engagement indéfectible des Émirats arabes unis à lutter contre la traite des êtres humains, qu’il a qualifiée de violation de la dignité humaine.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, célébrée chaque année le 30 juillet, le ministre a souligné que les Émirats poursuivent le développement d’un cadre numérique national intégré, fondé sur la justice, la transparence et la protection des droits humains.

Il a mis en lumière l’accent porté par le pays sur l’utilisation des technologies modernes — notamment l’intelligence artificielle — pour accélérer les procédures et renforcer la coordination entre les autorités compétentes. Ces efforts, a-t-il précisé, visent à atténuer les souffrances des victimes et à garantir que les auteurs soient traduits en justice.

Al Nuaimi a également souligné la nécessité d’une coopération internationale renforcée pour faire face efficacement à ce phénomène mondial. Il a insisté sur l’engagement des Émirats arabes unis à consolider leurs partenariats avec d’autres pays et organisations internationales, et à favoriser les échanges d’expertise et d’informations en vue de bâtir un front uni contre la traite des êtres humains.

Il a conclu en affirmant que l’éradication de ce crime constitue une responsabilité partagée qui requiert une action collective à l’échelle mondiale.