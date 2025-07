La Chambre de l’économie numérique de Dubaï lance un guide sur l’intelligence artificielle à destination des entrepreneurs

DUBAÏ, 29 juillet 2025 (WAM) – La Chambre de l’économie numérique de Dubaï, l’une des trois entités opérant sous l’égide de Dubai Chambers, a lancé un guide intitulé « The Entrepreneur’s AI Playbook », visant à sensibiliser les entrepreneurs aux outils et applications d’intelligence artificielle pouvant les aider à créer, gérer et développer efficacement leurs entreprises.

Ce guide a été élaboré dans le cadre de l’initiative « Create Apps in Dubai » lancée par Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï.

L’initiative « Create Apps in Dubai » ambitionne de former et perfectionner les compétences de 1.000 citoyens émiratis, de renforcer les capacités numériques, de tripler le nombre de développeurs d’applications à Dubaï, et de soutenir le lancement de 100 nouveaux projets d’applications mobiles locales.

Elle comprend également la « Create Apps Championship », un concours visant à consolider le leadership de Dubaï dans le développement d’applications intelligentes, à attirer les talents internationaux et à encourager les entrepreneurs à soumettre des idées innovantes dans le domaine des applications mobiles.

The Entrepreneur’s AI Playbook propose des recommandations pratiques sur l’utilisation des technologies d’IA à chaque étape du développement d’un projet entrepreneurial ou d’une start-up. Le guide couvre notamment la phase de création, incluant le choix du nom, l’identité de marque, l’élaboration de la proposition de valeur, du modèle économique et des produits ou services numériques. Il traite également de la phase opérationnelle, en abordant l’acquisition de clients, la prestation de services, la facturation et le support client.

Ce guide illustre l’engagement de Dubaï à bâtir un écosystème d’IA de classe mondiale, à travers plusieurs initiatives stratégiques et événements majeurs. Parmi ceux-ci figurent le AI Retreat, le Dubai Universal Blueprint for AI, la nomination de responsables de l’IA dans les entités gouvernementales, l’AI Week dans les établissements scolaires de Dubaï, ainsi que des programmes visant à autonomiser les entrepreneurs et à promouvoir l’adoption des technologies d’intelligence artificielle dans divers secteurs.