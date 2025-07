L’Étape Dubai by Tour de France revient pour une deuxième édition en janvier 2026

DUBAÏ, 29 juillet 2025 (WAM) – Le comité d’organisation de L’Étape Dubai by Tour de France a annoncé que la deuxième édition de cet événement cycliste d’envergure mondiale se tiendra le 25 janvier 2026.

Organisé avec le soutien du partenaire officiel Škoda et en collaboration avec le Conseil des sports de Dubaï, partenaire gouvernemental, cet événement promet d’attirer un nombre croissant de participants, tout en proposant un programme élargi d’activités sur tout le week-end.

L’édition inaugurale de L’Étape Dubai a rassemblé plus de 1000 cyclistes, dont 243 coureurs internationaux et 266 Émiratis, faisant de cette première édition la plus importante de son genre aux Émirats arabes unis. L’épreuve comprenait deux parcours compétitifs de 101 km et 50 km, une sortie familiale de 20 km ainsi que des courses pour enfants, empruntant des itinéraires passant par les principaux sites emblématiques de la ville.

L’édition 2026 ambitionne de porter le nombre total de participants à 2000 cyclistes toutes catégories confondues. Elle prévoit également la venue de légendes du Tour de France, dans la continuité de la participation remarquée de trois anciens coureurs du Tour lors de l’édition 2025.

Essa Sharif, directeur du Département des événements sportifs au Conseil des sports de Dubaï, a déclaré : « Je suis convaincu que la prochaine édition rencontrera un succès encore plus grand, portée par le développement du cyclisme à Dubaï, la disponibilité de pistes s’étendant sur des centaines de kilomètres à travers la ville, ainsi que l’engouement croissant pour ce sport passionnant. L’expertise du Conseil des sports de Dubaï et du comité d’organisation dans l’accueil de compétitions cyclistes sera également un facteur clé de réussite. »

Il a ajouté que la tenue de la course en janvier, période bénéficiant d’un climat hivernal agréable à Dubaï, constituera une ouverture idéale à une saison qui s’annonce riche en événements cyclistes internationaux.

Antoine Quiers, représentant d’A.S.O., organisateur du Tour de France, a exprimé son enthousiasme quant à la deuxième édition de L’Étape Dubai, saluant l’engagement des partenaires et des soutiens pour le succès de la première édition.

Pour sa part, Fairouz Al Qazi, directrice de course de L’Étape Dubai by Tour de France powered by Škoda, a confirmé que l’engouement suscité par l’événement reflète la croissance continue du cyclisme aux Émirats arabes unis, tandis que les inscriptions pour l’édition 2026 sont désormais ouvertes.

Ask ChatGPT