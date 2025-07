Abou Dhabi achève 95 % de la première phase du plan « Centenaire environnemental 2071 »

ABOU DHABI, 29 juillet 2025 (WAM) – L'Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD), en collaboration avec ses partenaires stratégiques, a annoncé que 95 % des objectifs prévus dans la première phase du plan « Abu Dhabi Environmental Centennial 2071 » ont été atteints avec succès d’ici la fin de l’année 2024.

Ce résultat remarquable, obtenu dès la deuxième année de mise en œuvre du plan en 2023, constitue une avancée majeure dans la stratégie de durabilité environnementale de l’émirat, qui vise à faire d’Abou Dhabi un chef de file mondial en matière d’action environnementale et climatique à l’horizon 2071.

Le gouvernement d’Abou Dhabi a franchi 359 étapes clés et enregistré des résultats significatifs dans le cadre de ce plan, avec 63 initiatives ayant dépassé leurs objectifs initiaux.

Ces réussites ont été rendues possibles grâce à l’implication active de plusieurs entités gouvernementales, parmi lesquelles le Département des municipalités et des transports, le Département de la culture et du tourisme, le Département de l’énergie, le Département de l’autonomisation gouvernementale, l’Autorité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, le Bureau d’investissement d’Abou Dhabi, le Centre de santé publique, Abu Dhabi Mobility et Abu Dhabi Maritime.

Le plan bénéficie également de collaborations internationales avec plus de 24 pays, dans le but de renforcer son impact global.

Commentant cette réalisation, Cheikha Al Mazrouei, directrice exécutive du secteur des politiques et de la planification environnementales intégrées à l’EAD, a déclaré : « Ce succès remarquable, qui a dépassé toutes les attentes, est le fruit d’un effort collectif entre les principales entités gouvernementales qui placent la durabilité au cœur de leurs priorités, en parfaite harmonie avec la vision d’Abou Dhabi. Ces résultats traduisent notre ferme conviction en l’action collective et en l’esprit de positivité qui nous guide, avec nos partenaires, vers la réalisation des objectifs du Abu Dhabi Environmental Centennial 2071. »

Le premier axe, intitulé « Un émirat prospère, en harmonie avec la nature », affiche un taux de réalisation de 88 %. Parmi les accomplissements majeurs figurent la mise en œuvre d’un plan complet pour le développement de l’aquaculture, le lancement de la première carte hydrogéologique des Émirats – désormais référence nationale pour l’évaluation des ressources en eau souterraine – ainsi que le développement d’un plan durable pour l’agriculture et l’élaboration d’un modèle intégré pour la qualité de l’air.

S’y ajoutent le lancement du Guide d’utilisation sécurisée des vélos et trottinettes électriques d’Abou Dhabi, la mise à jour des normes d’infrastructure pour la micro-mobilité, et l’établissement d’un programme de recherche et d’un plan d’observation pour la qualité de l’air intérieur dans les secteurs prioritaires.

Le deuxième axe, « Une force verte résiliente face au changement climatique », a dépassé ses objectifs avec un taux d’exécution de 102 %. Il inclut l’élaboration du Plan d’adaptation climatique pour la période 2025–2050, en coordination avec 41 entités, l’introduction de normes agricoles intelligentes en faveur de la sécurité alimentaire durable, ainsi que la création d’un cadre stratégique pour le secteur de l’énergie, comprenant 93 initiatives à déployer d’ici 2035.

Parmi les autres réalisations figurent la conception et la mise en œuvre d’infrastructures de recharge pour bus électriques et à hydrogène, le lancement de lignes de bus électriques – un projet ayant reçu un prix mondial d’innovation en durabilité – ainsi que l’adoption d’un Plan d’action pour la durabilité du secteur maritime et de la Stratégie d’efficacité énergétique et hydrique d’Abou Dhabi à l’horizon 2030.

Le troisième axe, « Catalyseurs pour un leadership environnemental d’avenir », affiche un taux d’achèvement de 97 %. On y note le lancement de la politique générale Dark Sky de l’émirat, destinée à réduire la pollution lumineuse nocturne, et d’une initiative de participation communautaire visant à co-concevoir des solutions pour la qualité de l’air et le bruit.

Dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation environnementales, Abou Dhabi a accueilli le 12e Congrès mondial de l’éducation à l’environnement (WEEC), renforçant ainsi la coopération internationale, et a lancé la septième édition de l’Initiative des écoles durables.

En parallèle, un Centre de recherche pour la durabilité marine a été établi, et le projet Sukun – premier taxi aquatique au monde fabriqué par impression 3D à grande échelle – a été inauguré. Un système intelligent de surveillance de la qualité des sols, intégrant intelligence artificielle, télédétection et spectroscopie pour la détection de polluants, a également été développé.

L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi, avec ses partenaires stratégiques, continue de consolider le rôle de leader de l’émirat en matière d’action environnementale et climatique, dans la perspective de l’horizon 2071.