Le Souq Al Jubail attire deux millions de visiteurs au premier semestre 2025

CHARJAH, 30 juillet 2025 (WAM) – Le Souq Al Jubail de Charjah a accueilli plus de deux millions de visiteurs au cours du premier semestre 2025, confirmant sa position croissante en tant que destination de choix pour les achats alimentaires et de produits frais dans l’Émirat.

Ce marché emblématique répond à une large diversité de besoins des consommateurs en proposant des produits frais et importés, des services complets, une qualité élevée et des prix compétitifs.

Abdullah Al Shamsi, directeur des marchés de la ville de Charjah, a souligné que le franchissement du seuil des deux millions de visiteurs en six mois constitue un indicateur clé du rôle central joué par le souq dans l’approvisionnement alimentaire de l’Émirat. Il a attribué ce succès à l’amélioration continue des stratégies opérationnelles et organisationnelles, visant à garantir une expérience d’achat globale et sécurisée pour tous les visiteurs.

Al Shamsi a réaffirmé l’engagement du marché à maintenir un environnement commercial optimal, en offrant des services intégrés en un seul lieu. Le souq propose ainsi une large gamme de produits frais et de services connexes, le tout dans un cadre hygiénique, bien organisé et efficacement géré.

Le Souq Al Jubail est structuré en trois sections principales : fruits et légumes, poisson, et viande. Ensemble, ces espaces s’étendent sur une superficie d’environ 400 000 pieds carrés, faisant du marché un pôle central pour les achats alimentaires à Charjah.