Les Émirats arabes unis apportent l’espoir à Gaza et allègent le blocus sur l’alimentation et l’eau

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent leurs efforts intensifs pour atténuer les souffrances du peuple palestinien dans la bande de Gaza, confronté depuis plus d’un an et demi à une faim et une soif extrêmes.

Le pays continue de livrer une aide alimentaire massive à l’enclave par voie terrestre, aérienne et maritime, tout en lançant des initiatives durables telles que l’installation de boulangeries automatiques, la mise en place de cuisines de campagne, ainsi que de nombreux projets visant à garantir l’accès à l’eau potable pour les habitants.

Ces actions humanitaires s’inscrivent dans un contexte de détérioration dramatique de la crise alimentaire et de l’eau à Gaza. Des sources médicales palestiniennes ont rapporté, il y a deux jours, le décès de 147 personnes, dont 88 enfants, en raison de la malnutrition. Selon les dernières données du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, plus d’une personne sur trois à Gaza – soit 39 % de la population – passe plusieurs jours sans nourriture. Plus de 500 000 personnes, soit près du quart des habitants de l’enclave, vivent dans des conditions proches de la famine, tandis que le reste fait face à des niveaux de faim d’urgence.

Malgré la gravité de la situation sur le terrain, la catastrophe humanitaire aurait été encore plus tragique sans le soutien constant des Émirats arabes unis depuis le lancement de l’Opération Chivalrous Knight 3. Selon les rapports des Nations Unies, l’aide émirienne représente à ce jour 44 % de l’ensemble de l’aide internationale acheminée vers Gaza.

Dans le cadre de ses efforts de secours alimentaires, les Émirats arabes unis ont livré avec succès des dizaines de milliers de tonnes de vivres à la population de Gaza, à travers des convois terrestres, des largages aériens menés sous l’opération « Birds of Goodness

», et des expéditions maritimes. Le plus récent, le navire humanitaire Khalifa, a transporté 7 166 tonnes de marchandises, dont 4 372 tonnes de denrées alimentaires.

Pour faire face à la grave pénurie de pain apparue dès les premières phases du conflit, les Émirats ont envoyé en février 2024 des boulangeries automatiques dans la bande de Gaza. De plus, ils ont fourni de la farine et les intrants nécessaires pour soutenir le fonctionnement quotidien de plus de 21 boulangeries de campagne.

Les Émirats ont également facilité la gestion de cuisines de campagne et de plus de 50 soupes populaires caritatives, qui distribuent quotidiennement des repas chauds aux familles sinistrées.

Durant le mois sacré du Ramadan dernier, le Croissant-Rouge des Émirats a mené une vaste campagne d’iftar à Gaza, fournissant 13 millions de repas, soutenant 44 soupes populaires au bénéfice de plus de 2 millions de personnes, et approvisionnant 17 boulangeries ayant servi 3,12 millions d’individus.

Parallèlement, les Émirats arabes unis ont agi rapidement face à la crise imminente de l’eau menaçant la vie de plus de deux millions de Palestiniens, notamment après les dommages majeurs subis par les stations de pompage et les réseaux de distribution en raison du conflit.

Quelques jours après le lancement de l’Opération Chivalrous Knight 3, les Émirats ont mis en place six stations de dessalement d’une capacité totale de 2 millions de gallons par jour, desservant plus de 600 000 personnes à Gaza.

Le 15 juillet, les Émirats ont annoncé le lancement d’un projet humanitaire, dans le cadre de la même opération, visant à acheminer de l’eau dessalée depuis l’Égypte vers le sud de Gaza via une nouvelle ligne de transmission, la plus grande de son genre. Cette intervention d’urgence vise à répondre à la crise hydrique croissante dans la région.

Le projet comprend une conduite de 315 mm de diamètre sur 6,7 kilomètres, reliant l’usine de dessalement construite par les Émirats en Égypte à la zone de déplacement entre Khan Younès et Rafah. Il permettra de fournir environ 15 litres d’eau dessalée par personne et par jour à près de 600 000 habitants, alors que plus de 80 % des installations hydrauliques de Gaza sont endommagées.

En complément, les Émirats ont lancé plusieurs initiatives pour creuser et réhabiliter des puits d’eau potable, restaurer les réseaux d’assainissement dans les zones touchées, et faire parvenir des dizaines de camions-citernes d’eau douce dans l’enclave.