Le Conseil des médias des EAU lance "Advertiser Permit" pour encadrer le contenu promotionnel individuel

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Le Conseil des médias des Émirats arabes unis a annoncé le lancement du permis d’annonceur, destiné aux individus publiant du contenu promotionnel sur les plateformes de réseaux sociaux, qu’il soit rémunéré ou non.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un système intégré visant à créer un environnement réglementaire flexible, en adéquation avec l’évolution rapide du secteur des médias. Elle a pour objectif d’améliorer la qualité du contenu, d’accroître l’attractivité du secteur pour les investissements, et d’attirer les talents créatifs et professionnels du numérique.

Le permis vise également à protéger les droits de la société et des créateurs de contenu en instaurant des mécanismes clairs pour encadrer l’activité publicitaire, consolidant ainsi les principes de transparence et de professionnalisme, tout en affirmant le positionnement des Émirats arabes unis comme pôle de référence en matière de production de contenu publicitaire.

Mohammed Saeed Al Shehhi, secrétaire général du Conseil des médias des Émirats, a souligné que le lancement du permis d’annonceur constitue une étape déterminante dans l’évolution du cadre réglementaire de la publicité numérique, en cohérence avec la transformation digitale. Cette initiative s’inscrit dans la vision du Conseil de bâtir un modèle médiatique intégré, aligné sur les avancées technologiques et fondé sur des standards clairs de protection des droits du public, tout en définissant des relations professionnelles équilibrées entre créateurs, annonceurs et audiences.

Il a précisé que le permis contribue à établir un environnement médiatique fondé sur la transparence et la crédibilité, en définissant des lignes directrices claires pour les pratiques publicitaires, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs à l’ère des mutations numériques.

Al Shehhi a également rappelé que les Émirats ont su se positionner comme plateforme mondiale pour les créateurs de contenu, grâce à un cadre législatif souple, des infrastructures avancées et un environnement propice à l’innovation et à la compétitivité.

« Nous sommes pleinement engagés à soutenir l’économie du contenu comme pilier de l’économie future et moteur clé de la croissance à l’ère numérique. Le talent créatif est la pierre angulaire de ce secteur en pleine expansion, tant à l’échelle nationale qu’internationale. C’est pourquoi nous nous efforçons de mettre à jour les législations et de lancer des initiatives stratégiques qui favorisent un environnement propice à l’épanouissement des individus et des entreprises, tout en renforçant la contribution du secteur à l’économie nationale en cohérence avec la vision future des Émirats », a-t-il déclaré.

Maitha Majed Al Suwaidi, directrice générale du secteur de la stratégie et des politiques médiatiques au sein du Conseil, a expliqué que le permis constitue une mesure réglementaire visant à autonomiser les créateurs de contenu et à améliorer la qualité des contenus publicitaires diffusés sur les plateformes numériques.

Elle a précisé que le permis entrera en vigueur dans un délai de trois mois, laissant aux créateurs de contenu le temps nécessaire pour régulariser leur situation et obtenir les autorisations requises. Le permis sera obligatoire pour toute personne exerçant une activité publicitaire dans l’environnement numérique.

Le permis sera délivré gratuitement pendant les trois premières années. Les permis actuellement valides resteront en vigueur jusqu’à leur expiration, et des demandes de renouvellement seront possibles par la suite.

Al Suwaidi a appelé les entreprises et institutions à collaborer uniquement avec des personnes titulaires d’un permis délivré par le Conseil, conformément aux normes professionnelles et afin de garantir la qualité du contenu publicitaire tout en préservant l’intérêt général.

Elle a également annoncé la mise en place prochaine de permis d’annonceur visiteur, qui seront activés en parallèle du déploiement complet du dispositif dans trois mois. Une liste officielle des agences publicitaires et de talents agréées sera publiée ultérieurement.

Sont exemptés de l’obligation d’obtention du permis : Les individus faisant la promotion de leurs propres produits ou services à travers leur compte personnel,

Les mineurs de moins de 18 ans engagés dans des activités éducatives, sportives, culturelles ou de sensibilisation, à condition que ces activités respectent les classifications d’âge prévues par la législation en vigueur.

Le titulaire du compte est tenu de ne pas enfreindre les normes de contenu médiatique. Le numéro du permis devra être clairement affiché sur les comptes et plateformes concernés. Aucun contenu publicitaire ne pourra être publié en dehors d’un compte enregistré auprès du Conseil et lié au permis accordé.

Il est également interdit au titulaire du permis de permettre à toute autre personne ou entité de publier de la publicité via le compte autorisé. L’approbation préalable des autorités compétentes devra être obtenue chaque fois que la législation en vigueur l’exige.

Les créateurs de contenu visiteurs devront solliciter un permis d’annonceur visiteur (visitor advertiser permit), à travers une agence agréée de publicité ou de gestion de talents autorisée à exercer aux Émirats arabes unis. Ce permis sera valable pour une durée de trois mois, renouvelable une seule fois pour une période équivalente.