ADNOC Drilling enregistre 2,37 milliards de dollars de revenus au premier semestre

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – La société ADNOC Drilling Company a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l’année 2025, enregistrant des performances records en matière de chiffre d’affaires, d’EBITDA et de bénéfice net, tout en maintenant une dynamique soutenue en matière de rendement pour les actionnaires et d’expansion régionale.

Au cours du premier semestre, la société a dégagé un bénéfice net de 692 millions de dollars, soit une hausse de 21 % en glissement annuel, tirée par l’expansion de sa flotte, l’amélioration de l’utilisation des équipements de forage et la croissance des services pétroliers (OFS). Le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,37 milliards de dollars, en progression de 30 %, tandis que l’EBITDA a atteint 1,08 milliard de dollars, en hausse de 19 % par rapport à la même période en 2024.

Abdulla Ateya Al Messabi, directeur général d’ADNOC Drilling, a déclaré : « Nos résultats records au premier semestre 2025 démontrent une fois de plus la solidité, la résilience et l’évolutivité de notre modèle. Nous continuons à offrir des performances financières exceptionnelles, des retours fiables pour nos actionnaires et une expansion régionale maîtrisée, soutenus par l’intégration de l’intelligence artificielle et des technologies avancées. »

Il a ajouté : « Grâce à cette dynamique, nous sommes pleinement en ligne avec nos objectifs de croissance pour l’ensemble de l’année. ADNOC Drilling a constamment démontré sa capacité à croître dans toutes les phases du cycle énergétique. Avec des flux de trésorerie élevés et prévisibles, des bénéfices en progression et une forte visibilité sur les rendements futurs, nous restons confiants dans notre aptitude à créer une valeur durable pour nos actionnaires. »

Le conseil d’administration de la société a approuvé un dividende trimestriel de 217 millions de dollars (soit environ 5 fils par action) pour le deuxième trimestre 2025, confirmant son engagement à offrir des revenus croissants et réguliers aux actionnaires.

Les dividendes seront versés au cours de la deuxième moitié du mois d’août 2025 à tous les actionnaires inscrits au 8 août 2025.

Avec deux dividendes déjà annoncés cette année et un troisième prévu d’ici fin 2025, ADNOC Drilling continue de proposer une combinaison attractive de rendement et de croissance, conformément à sa politique de dividende progressive.

Forage terrestre : revenus en hausse de 18 %, atteignant 1,0 milliard de dollars, soutenus par la mise en service de nouvelles plateformes et une contribution de 79 millions de dollars du secteur non conventionnel.

Forage offshore (jack-up et plateformes insulaires) : revenus de 671 millions de dollars, en hausse de 1 %, principalement grâce à la réactivation des équipements sur plateformes insulaires. Deux nouvelles unités jack-up, précédemment annoncées, entreront en service au T3 2025.

Services pétroliers (OFS) : revenus en forte hausse de 127 %, atteignant 689 millions de dollars, portés par une contribution de 265 millions de dollars du segment non conventionnel, une activité accrue en forage intégré (IDS) et la fourniture de services spécialisés.

ADNOC Drilling a franchi une étape importante dans son expansion régionale avec la signature d’un accord d’acquisition de 70 % du portefeuille de forage terrestre de SLB au Koweït et à Oman. Sous réserve d’approbation réglementaire, cette opération permettra à la société d’accéder immédiatement à de nouvelles sources de revenus grâce à deux unités en exploitation au Koweït et six à Oman.

La plateforme technologique Enersol, bras d’investissement technologique d’ADNOC Drilling, a poursuivi son développement stratégique au deuxième trimestre, renforçant sa présence locale aux Émirats arabes unis. Parmi les avancées figurent la mise en œuvre de son hub d’Abou Dhabi et le lancement de l’Enersol Energy Challenge, une initiative inédite destinée à soutenir les entrepreneurs émiratis développant des technologies énergétiques innovantes.

Enersol dispose par ailleurs d’un pipeline d’opérations avancées, en complément des quatre acquisitions déjà finalisées.

La filiale spécialisée dans le forage non conventionnel, Turnwell, a franchi de nouveaux jalons opérationnels au deuxième trimestre 2025, en élargissant sa présence dans les bassins terrestres non conventionnels des Émirats arabes unis. Elle a livré de nouveaux puits à haut rendement et introduit des techniques de forage autonomes, permettant de réduire les cycles de forage et d’améliorer les indicateurs de sécurité.

Turnwell a désormais foré 58 des 144 puits prévus, soit plus de 40 %, et a fracturé plus de 20 puits.

Depuis le début de l’année 2025, ADNOC Drilling a remporté 4,8 milliards de dollars de nouveaux contrats, établissant un record historique en termes de création de carnet de commandes. Ces contrats couvrent des activités de forage intégré, de services pétroliers et de gestion d’équipements, assurant une visibilité durable sur les revenus jusqu’en 2040 et au-delà.

La société reste la valeur la plus suivie dans la région MENA, avec 20 analystes internationaux assurant une couverture active du titre.

ADNOC Drilling a réaffirmé ses perspectives à moyen terme : Chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2026 : environ 5 milliards de dollars ; Marge d’EBITDA conventionnel : environ 50 % ; Marge OFS ciblée : 22 à 26 % ; Ratio d’endettement net maximal : 2,0x EBITDA ;

Fonds de roulement net estimé à 12 % du chiffre d’affaires ; Objectif de plus de 151 unités de forage en activité d’ici 2028.