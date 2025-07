La Fondation humanitaire Khalid bin Sultan Al Qasimi renforce son action mondiale pour la protection des enfants

CHARJAH, 30 juillet 2025 (WAM) – La Fondation humanitaire Khalid bin Sultan Al Qasimi (KSQF), basée à Charjah, met en œuvre une stratégie proactive de protection de l’enfance, visant à démanteler les structures qui permettent aux abus, à la traite et aux injustices de perdurer.

À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, célébrée chaque année le 30 juillet, la Fondation souligne l’interconnexion des crises actuelles : les déplacements provoqués par les catastrophes climatiques entraînent des abandons scolaires, exposant davantage d’enfants à la traite, tandis que les conflits et la pauvreté les poussent vers le travail forcé et les réseaux criminels.

La Fondation estime qu’aucun problème ne peut être résolu de manière isolée, et que toute protection efficace repose sur une approche coordonnée et intersectorielle.

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’UNICEF, la traite d’enfants a augmenté de 31 % depuis la pandémie, tandis qu’environ 138 millions d’enfants dans le monde restent engagés dans le travail des enfants. Bien qu’en légère baisse par rapport aux estimations précédentes (160 millions), ce chiffre demeure alarmant.

Ces données soulignent non seulement l’ampleur de la crise, mais aussi sa nature cyclique, où chaque nouvelle urgence aggrave les systèmes d’exploitation.

La protection de l’enfance constitue le mandat central de la KSQF, en parfaite cohérence avec trois Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies :

ODD 16.2 : mettre fin à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence à l’encontre des enfants ;

ODD 5.3 : éliminer les mariages précoces et forcés ainsi que les mutilations génitales féminines ;

ODD 8.7 : éradiquer le travail forcé, l’esclavage moderne, la traite et le travail des enfants sous toutes ses formes.

« La protection ne se limite plus au sauvetage : elle passe par la prévention structurelle », a déclaré Lujan Mourad, directrice de la KSQF. Elle a précisé que la Fondation déploie une stratégie globale fondée sur trois piliers : la sensibilisation, la mise en sécurité, et le renforcement des capacités. Cela inclut la prévention par des programmes communautaires, le soutien aux enfants vulnérables, et le développement de partenariats internationaux.

Cette vision humanitaire ambitieuse est guidée par Son Altesse Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, épouse du Souverain de Charjah, présidente de la Fondation, et figure de proue de la défense des droits de l’enfant et du développement humanitaire mondial.

Son Altesse a insufflé à la KSQF une philosophie audacieuse : la protection des enfants n’est pas un acte de charité, mais un devoir de justice. Sous son impulsion, la Fondation s’engage dans des actions durables qui s’attaquent aux causes profondes de la vulnérabilité, tout en amplifiant la voix des enfants trop souvent marginalisés.

La KSQF a récemment lancé ses premiers projets internationaux visant à protéger plus de 30 000 enfants vulnérables et leurs communautés en Zanzibar et au Mexique. En partenariat avec Save the Children International et Plan International, ces initiatives s’attaquent aux violences basées sur le genre, à l’exploitation infantile et aux risques encourus par les enfants migrants.

À Zanzibar, la Fondation étend les services de soutien aux survivants de violences, touchant directement 1 000 bénéficiaires et atteignant 10 000 personnes via des campagnes communautaires.

Au Mexique, le projet « Gardiens de l’enfance » apportera une aide essentielle à 7 000 enfants migrants et adolescents, tout en touchant 15 000 personnes supplémentaires à travers des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités locales.

La stratégie de la KSQF repose sur la durabilité, l’autonomisation locale et la construction de systèmes de protection globaux, afin de garantir les droits et la sécurité des enfants, aujourd’hui et demain.

En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, le message de la Fondation Khalid bin Sultan Al Qasimi résonne avec force : la protection de l’enfance ne peut plus être réactive. Les systèmes d’exploitation sont mondiaux, organisés et en constante évolution. La réponse doit être tout aussi urgente, coordonnée et déterminée.