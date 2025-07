EMSTEEL enregistre un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’AED au premier semestre

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – EMSTEEL, l’un des plus grands fabricants cotés en bourse de produits sidérurgiques et de matériaux de construction dans la région, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2025.

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’AED au premier semestre 2025, soit une hausse de 9 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette performance s’appuie sur des résultats opérationnels solides, avec une augmentation de 24 % en glissement annuel des volumes de vente de produits sidérurgiques finis, atteignant 1 616 mille tonnes, portée par la dynamique soutenue du secteur de la construction aux Émirats arabes unis et par la forte présence du Groupe sur le marché.

Durant cette période, une demande robuste et une utilisation optimisée des capacités ont permis la conversion complète des produits semi-finis en produits finis, afin de mieux répondre aux besoins des clients. Les ventes de ciment et de clinker ont également progressé de 21 %, atteignant 1 613 mille tonnes.

L’EBITDA du Groupe s’est établi à 540 millions d’AED, en hausse de 6 % en glissement annuel, avec une marge d’EBITDA de 12,6 %, contre 12,8 % au premier semestre 2024.

Les pressions sur les marges liées à la baisse des prix ont été atténuées grâce à une amélioration des coûts de production au deuxième trimestre 2025, à une meilleure utilisation des capacités et à la poursuite des initiatives d’optimisation des processus. Le résultat net après impôt s’est élevé à 188 millions d’AED, contre 174 millions d’AED à la même période l’an passé.

La division Emirates Steel a contribué à hauteur de 3,9 milliards d’AED au chiffre d’affaires, enregistrant une progression de 7 %, et a généré 449 millions d’AED d’EBITDA.

La division Emirates Cement a réalisé un chiffre d’affaires de 428 millions d’AED, en hausse de 21 % en glissement annuel, avec un EBITDA de 91 millions d’AED.

Dans cette division, le segment « Tuyaux et autres » est désormais classé comme actif détenu en vue de la vente, dans le cadre d’un processus de cession en cours. Ce segment a généré 90 millions d’AED de revenus durant la période.

Au 30 juin 2025, le Groupe affichait une position nette de trésorerie solide de 372 millions d’AED, contre 337 millions d’AED au 31 décembre 2024. Par ailleurs, les revenus du Groupe pour le deuxième trimestre 2025 ont augmenté de 18 %, et l’EBITDA a progressé de 27 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Eng. Saeed Ghumran Al Remeithi, directeur général du Groupe EMSTEEL, a déclaré : « Les solides résultats du premier semestre 2025 reflètent la résilience et la capacité d’adaptation d’EMSTEEL dans un environnement mondial en constante évolution. La croissance de 9 % du chiffre d’affaires et la robustesse continue de notre EBITDA traduisent notre orientation stratégique vers les produits à forte valeur ajoutée, l’efficience opérationnelle et notre position de leader sur le marché national. Nous sommes fiers de la capacité de nos équipes à transformer les défis du secteur en opportunités de croissance et d’innovation. »

Il a ajouté : « Alors que nous poursuivons notre trajectoire de décarbonation, le lancement de notre cadre de financement vert et notre partenariat stratégique avec Magsort constituent des jalons majeurs dans la construction d’un écosystème sidérurgique et cimentier plus durable et circulaire. Doté d’une base financière solide, de références ESG reconnues et d’une vision à long terme claire, EMSTEEL est idéalement positionné pour créer de la valeur durable pour l’ensemble de ses parties prenantes. »