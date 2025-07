Ghitha Holding enregistre un chiffre d’affaires de 2,61 milliards d’AED au premier semestre 2025

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Ghitha Holding PJSC, filiale du groupe International Holding Company (IHC), a annoncé ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre clos le 30 juin 2025, affichant une croissance soutenue du chiffre d’affaires et une amélioration significative de la marge brute.

Au cours des six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 2,61 milliards d’AED, en hausse de 6,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le résultat brut s’est établi à 599,4 millions d’AED, enregistrant une progression de 23 % en glissement annuel, témoignant de l’efficacité de la stratégie de Ghitha axée sur une croissance guidée par la rentabilité.

Falal Ameen, directeur général de Ghitha Holding, a déclaré : « Nos résultats semestriels confirment la solidité de notre stratégie, reposant sur une croissance rentable, l’intégration rigoureuse de notre portefeuille et une exécution axée sur la création de valeur. Cette performance est le fruit de nos acquisitions stratégiques et de l’expansion interne de nos marges. »

Il a ajouté : « Nous poursuivons la transformation de notre portefeuille clients et de nos canaux de distribution, en mettant l’accent sur les segments les plus rentables, la discipline tarifaire et les filières à forte performance. Ce modèle s’est révélé constant dans le renforcement de notre rentabilité et de notre durabilité à long terme. Par ailleurs, nous avons lancé durant cette période le programme SAP S/4HANA, une étape clé vers la modernisation de notre infrastructure numérique afin de soutenir notre croissance future et les objectifs nationaux de sécurité alimentaire. »

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion dans les différents segments du secteur agroalimentaire, Ghitha a renforcé ses filières prioritaires par le biais de fusions et acquisitions (M&A). Au premier semestre 2025, sa filiale Al Ain Farms a finalisé l’acquisition de Al Jazira Poultry Farm, l’un des principaux producteurs de volaille aux Émirats arabes unis.

Cette opération, qui fait suite à l’acquisition réussie de Arabian Farms l’an dernier, consolide davantage la position de Ghitha dans le secteur des protéines animales et reflète son engagement à long terme à développer des catégories à forte demande au sein de la chaîne de valeur alimentaire nationale.

Fort de cette dynamique, le Groupe entend accélérer sa transformation opérationnelle et renforcer l’intégration de ses activités à travers l’ensemble de sa chaîne de valeur. Avec l’avancement de son programme de digitalisation et un portefeuille de projets M&A solide, Ghitha est idéalement positionnée pour assurer une croissance évolutive tout en contribuant à la résilience du système alimentaire national, en ligne avec les priorités stratégiques des Émirats arabes unis.