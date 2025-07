Le Président des Émirats arabes unis et le Premier ministre britannique s’entretiennent par téléphone des relations bilatérales et des évolutions régionales

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a reçu un appel téléphonique du Très Honorable Sir Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni.

Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont abordé les derniers développements au Moyen-Orient ainsi que les efforts en cours pour faire face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont réaffirmé l’engagement commun des deux pays à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité et la stabilité régionales.

Les deux parties ont souligné l’importance de progresser vers une paix juste, globale et durable fondée sur la solution à deux États, seule voie pour consolider la stabilité dans la région et garantir un avenir meilleur pour l’ensemble de ses peuples et de ses pays.

Son Altesse le Président a insisté sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu urgent dans la bande de Gaza et d’assurer un acheminement sans entrave de l’aide humanitaire, afin d’atténuer les souffrances de la population civile.

Lors de l’appel, Son Altesse a salué les déclarations du Premier ministre britannique concernant l’intention du Royaume-Uni de reconnaître l’État de Palestine.

Les deux parties ont également évoqué la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni dans divers domaines, ainsi que les moyens de renforcer leurs relations au service des intérêts communs. Elles ont affirmé leur engagement à approfondir les liens historiques entre les deux pays, au bénéfice de leurs peuples et en appui à la paix et à la sécurité régionales et internationales.