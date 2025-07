Le groupe NMDC enregistre un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’AED au premier semestre

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Le groupe NMDC, leader mondial dans les domaines de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la construction et du dragage maritime, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour les six premiers mois de l’année 2025.

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’AED, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net a progressé de 20 %, atteignant 1,8 milliard d’AED, traduisant une amélioration continue des marges opérationnelles et nettes.

Cette performance repose sur la capacité éprouvée de NMDC Group à fournir à ses clients des solutions clés en main de haute qualité et sur mesure, façonnant l’avenir des infrastructures stratégiques. Le Groupe affiche un carnet de commandes solide de 66,2 milliards d’AED, auquel s’ajoutent 15,1 milliards d’AED de projets déjà attribués. Son pipeline de projets en cours de développement est évalué à environ 100 milliards d’AED.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 7,1 milliards d’AED, en progression de 5 % en glissement annuel. Le bénéfice net s’est établi à 971 millions d’AED, en hausse de 18 %, illustrant une discipline opérationnelle rigoureuse et une expansion des marges.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, la division NMDC LTS a finalisé au T2 l’acquisition de 70 % du capital d’Emdad, société émirienne intégrée de services pétroliers. Cette opération ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour le Groupe, en renforçant son positionnement dans les services à forte intensité opérationnelle du secteur énergétique.

Mohamed Thani Al Rumaithi, président du conseil d’administration de NMDC Group, a déclaré : « Le groupe NMDC continue de jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie industrielle des Émirats arabes unis, guidé par notre vision claire de proposer des solutions innovantes orientées vers l’avenir. La solidité de nos résultats au premier semestre reflète l’excellence de notre exécution, la pertinence de nos partenariats stratégiques et notre attachement à la création de valeur nationale. Au-delà de la croissance financière, nous contribuons à l’élargissement de la base industrielle du pays et renforçons notre position en tant que plateforme de confiance pour les investissements mondiaux et la croissance durable. »

Yasser Zaghloul, directeur général du groupe NMDC, a ajouté : « Nos résultats du premier semestre témoignent de la solidité de notre modèle opérationnel et de notre capacité à exécuter des projets à grande échelle. Nous avons renforcé nos capacités techniques, accéléré les efforts de localisation et élargi notre empreinte dans les marchés stratégiques. Nos partenariats structurants se traduisent déjà par de nouvelles opportunités et une création de valeur à long terme. Face à la demande croissante en infrastructures complexes, NMDC Group se positionne en leader – avec réactivité, précision et impact. »