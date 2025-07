Les Émirats arabes unis apportent un soutien vital au secteur de la santé à Gaza, évitant son effondrement total

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – Grâce à ses efforts humanitaires et à son aide d’urgence dans le cadre de l’Opération Chivalrous Knight 3, les Émirats arabes unis ont réussi à maintenir le fonctionnement du secteur de la santé dans la bande de Gaza, évitant son effondrement total et assurant la continuité des services médicaux au profit du peuple palestinien.

Les Émirats ont fait preuve d’une grande réactivité et d’un haut niveau de professionnalisme dans leur intervention face aux défis médicaux croissants dans la bande de Gaza. Leur action s’est traduite par une présence directe sur le terrain, à travers l’hôpital de campagne émirien installé à l’intérieur de Gaza, l’hôpital flottant déployé dans la ville d’Al Arich en Égypte, le transfert de cas critiques vers les hôpitaux des Émirats pour y recevoir les soins nécessaires, et l’envoi régulier d’équipements médicaux pour renforcer les capacités du secteur de la santé à Gaza.

Depuis son inauguration en décembre 2023, l’hôpital de campagne émirien à Gaza fournit des soins à la population grâce à des équipes médicales spécialisées et qualifiées, soutenues par des volontaires. À avril 2025, l’établissement avait déjà pris en charge plus de 51 000 patients, y compris des cas critiques et des interventions chirurgicales complexes.

Dans le cadre de son action humanitaire, les Émirats ont lancé une initiative de fourniture de prothèses aux blessés ayant subi des amputations, en vue de leur rééducation et de leur réinsertion.

L’hôpital dispose d’une capacité de 200 lits et de salles d’opération équipées pour diverses spécialités chirurgicales. Le personnel médical a notamment réussi à retirer une tumeur abdominale de 5 kg chez un patient souffrant depuis plusieurs années.

En février 2024, les Émirats ont déployé un hôpital flottant au large d’Al Arich pour venir en soutien médical aux Palestiniens. Cette unité comprend une équipe médicale et administrative multidisciplinaire, avec des spécialistes en anesthésie, chirurgie générale, orthopédie et médecine d’urgence.

En avril 2025, cet hôpital flottant avait traité environ 10 370 cas. Il dispose d’une capacité de 100 lits, de salles d’opération, de services de soins intensifs, de radiologie, de laboratoire, de pharmacie et de dépôts médicaux.

Dans le cadre des directives de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, les Émirats arabes unis ont accueilli 1 000 patients palestiniens atteints de cancer, toutes tranches d’âge confondues, ainsi que 1 000 enfants palestiniens accompagnés de leurs familles, afin de leur offrir des soins complets jusqu’à leur retour.

Au 14 mai, un total de 2 634 patients et accompagnants avaient été transférés aux Émirats, illustrant l’engagement constant du pays envers la population de Gaza.

L’aide médicale et sanitaire constitue une part essentielle de l’assistance humanitaire émirienne à Gaza depuis le début de la crise. Elle comprend une large gamme d’équipements et de médicaments, dont des appareils de dialyse, des échographes, des dispositifs de réanimation pulmonaire, fauteuils roulants, masques respiratoires et ambulances.

Depuis le lancement de l’opération il y a 500 jours, les Émirats ont fourni plus de 1 200 tonnes de matériel médical à destination des hôpitaux de Gaza, renforcés par l’ajout de 17 ambulances modernes.

Une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite a également été menée, couvrant plus de 640 000 enfants, dans le cadre des efforts de prévention des maladies infectieuses.

Entre le 1er janvier et le 24 avril 2025, Dubai Humanitarian a expédié trois cargaisons de secours vers l’aéroport international d’Al Arich, transportant environ 256 tonnes de fournitures médicales destinées à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour renforcer la santé publique et prévenir les maladies transmissibles, les Émirats soutiennent des projets de fourniture d’eau potable à Gaza et mettent en œuvre des mesures de réparation des réseaux d’assainissement, visant à réduire la pollution et limiter la propagation des épidémies.

Ces efforts témoignent d’un engagement global, structuré et durable des Émirats arabes unis en faveur de la protection de la vie, de la dignité humaine et du droit fondamental à la santé pour le peuple palestinien dans la bande de Gaza.