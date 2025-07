Le Centre de gestion des matières dangereuses d’Abou Dhabi lance la patrouille « Raqeeb »

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – Le Centre de gestion des matières dangereuses d’Abou Dhabi a annoncé le lancement de la patrouille « Raqeeb », une initiative visant à renforcer le système de surveillance et d’inspection sur le terrain des matières dangereuses dans l’émirat, en intégrant les avancées technologiques et en promouvant un environnement durable, au service de la santé publique et de la sécurité.

La patrouille Raqeeb contribuera à améliorer l’efficacité opérationnelle et à renforcer la prise de décision fondée sur les données, grâce à la collecte et à l’analyse d’informations recueillies sur le terrain. Elle permettra ainsi de détecter de manière proactive la présence de matières dangereuses, en conformité avec les normes de sécurité publique en vigueur à Abou Dhabi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement d’un système réglementaire intégré visant à protéger les vies humaines et les biens sur l’ensemble du territoire de l’émirat.