Le Sommet mondial de l’économie verte ouvre les inscriptions à ses activités de haut niveau

DUBAÏ, 31 juillet 2025 (WAM) – Le Sommet mondial de l’économie verte (World Green Economy Summit – WGES) a ouvert les inscriptions pour sa 11ᵉ édition, invitant les experts du climat, les spécialistes et les parties prenantes à participer à des activités de haut niveau et à des tables rondes axées sur des solutions innovantes et percutantes pour faire face aux défis du changement climatique.

Organisé chaque année sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, le sommet est coordonné par le Conseil suprême de l’énergie de Dubaï, en partenariat avec l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) et la World Green Economy Organisation (WGEO).

L’édition 2025 du WGES se tiendra les 1er et 2 octobre au Dubai World Trade Centre, sous le thème « Innover avec impact : accélérer l’avenir de l’économie verte ». Le sommet vise à accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone, tout en contribuant à bâtir un avenir plus résilient et durable.

Le WGES 2025 se concentrera sur des thématiques prioritaires telles que la transition énergétique, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, les mécanismes de financement vert et l’innovation technologique. Ces sujets seront abordés à travers des axes structurants tels que la technologie et l’innovation, les énergies propres et renouvelables, les politiques et cadres réglementaires, la finance durable, l’équité climatique, la résilience, ainsi que le rôle des jeunes dans l’action pour le climat.

Ce rendez-vous international phare consolide le rôle des Émirats arabes unis en tant que plateforme mondiale pour le dialogue climatique, l’élaboration de politiques durables et la promotion de solutions de pointe en faveur d’une économie verte inclusive.