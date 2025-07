Borouge annonce un bénéfice net de 193 millions de dollars au deuxième trimestre

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – Borouge Plc, entreprise leader dans le secteur de la pétrochimie spécialisée dans les solutions innovantes de polyoléfines, a annoncé aujourd’hui un bénéfice net de 193 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2025, dépassant les attentes du marché.

Ces résultats traduisent l’efficacité de l’exécution de l’arrêt technique planifié de l’unité Borouge 3, avec le maintien de marges solides et d’une bonne génération de liquidités, soutenues par une gestion rigoureuse des coûts et des marges supérieures sur la gamme de produits à forte valeur ajoutée.

L’arrêt technique de Borouge 3 a été mené avec succès au cours du trimestre, en toute sécurité, dans le respect du budget et avec huit jours d’avance sur le calendrier. Il s’agissait du plus important et du plus complexe arrêt de maintenance jamais réalisé par la société, avec une réduction de 15 % du temps d’arrêt, témoignant de l’efficacité des équipes de planification et d’exécution.

Ces opérations d’entretien programmées tous les six ans sont essentielles pour garantir la performance des actifs industriels de classe mondiale de Borouge, maintenir un taux élevé d’utilisation des capacités et assurer des volumes de production constants.

L’EBITDA ajusté pour le deuxième trimestre s’est élevé à 440 millions de dollars, traduisant une performance supérieure aux prévisions malgré l’arrêt de Borouge 3. Borouge a maintenu une marge d’EBITDA solide de 34 %, grâce à l’optimisation du mix produits pendant la phase de maintenance majeure.

Hazeem Sultan Al Suwaidi, directeur général de Borouge, a déclaré :

« Les résultats de Borouge reposent sur des flux de trésorerie sains, une exécution disciplinée et des marges de prix solides, après la réussite de l’arrêt planifié de Borouge 3, notre plus vaste à ce jour. »

Il a ajouté : « Réaffirmant notre engagement envers la création de valeur pour les actionnaires, nous confirmons notre intention de porter le dividende de Borouge à 16,2 fils par action en 2025, avec une proposition de dividende intérimaire de 8,1 fils par action pour le premier semestre, à verser en septembre. Ce dividende revalorisé constitue également le plancher de distribution prévu au moins jusqu’en 2030, dans le cadre de la future entité Borouge Group International. »

Les marges de prix supérieures aux indices de référence pour les polyéthylènes (PE) et les polypropylènes (PP) ont été un point fort du trimestre, atteignant 249 dollars/tonne pour le PE et 141 dollars/tonne pour le PP, dépassant les projections de la direction sur l’ensemble du cycle.

Grâce à sa capacité à réallouer les volumes pour maximiser les marges nettes, à son portefeuille différencié et à une exécution rigoureuse, Borouge a maintenu un positionnement premium malgré des conditions de marché plus souples.

Borouge a enregistré un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars au T2 2025, contre 1,5 milliard de dollars au T2 2024, ce qui reflète l’impact anticipé de la maintenance planifiée de Borouge 3. Ce résultat illustre un équilibre entre gestion rigoureuse des actifs et engagement continu à créer de la valeur pour les actionnaires.

Les volumes de ventes se sont élevés à 1,1 million de tonnes, stables par rapport au trimestre précédent, grâce à 140 kilotonnes de ventes issues des stocks. Les produits à haute valeur ajoutée ont représenté 41 % du volume total, avec une forte dynamique dans les segments des infrastructures et des emballages avancés.

Les dépenses d’investissement au T2 ont atteint 130 millions de dollars. Borouge a clôturé le trimestre avec un ratio dette nette/EBITDA de 1,0x, conservant ainsi un bilan solide et une grande flexibilité financière.

Pour le premier semestre 2025, le chiffre d’affaires s’est établi à 2,72 milliards de dollars, contre 2,81 milliards de dollars en S1 2024. L’EBITDA ajusté a atteint 1,0 milliard de dollars, contre 1,18 milliard un an plus tôt, les marges ayant été soutenues par des marges de prix élevées, une discipline des coûts et la vente de stocks. Les volumes de vente ont totalisé 2,39 millions de tonnes, soit une baisse limitée de 2 % en glissement annuel, démontrant la résilience opérationnelle de l’entreprise.

La société a proposé un dividende intérimaire de 8,1 fils par action pour le premier semestre 2025, sous réserve d’approbation lors de la prochaine assemblée générale prévue en août.

Ce versement constitue le premier jalon vers un dividende annuel de 16,2 fils par action, en hausse par rapport aux 15,88 fils distribués en 2024, représentant un rendement estimé à 6,1 % au cours actuel, l’un des plus élevés de l’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Cette orientation traduit l’évolution du cadre de distribution de Borouge.

Depuis son introduction en bourse en 2022, Borouge a distribué un total de 3,58 milliards de dollars en dividendes. Après la finalisation de la transaction portant sur la création du Borouge Group International, la nouvelle entité entend maintenir un dividende minimum annuel de 16,2 fils par action jusqu’en 2030, soit un rendement cumulé de 37 % et un taux de distribution de 90 % des bénéfices nets.

Borouge poursuit en parallèle son programme de rachat d’actions approuvé lors de son assemblée générale annuelle d’avril. À la fin du deuxième trimestre, 125 millions d’actions avaient été rachetées, conformément aux exigences réglementaires de l’ADX.

Par ailleurs, la société continue de déployer son programme AIDT (IA, digitalisation et technologie) à l’échelle de l’entreprise, qui a généré 307 millions de dollars de valeur ajoutée depuis le début de l’année. L’un des faits marquants de 2025 est le projet pilote développé avec Honeywell, visant à créer la première salle de contrôle autonome alimentée par IA dans l’industrie pétrochimique, au sein des installations de Borouge à Ruwais.