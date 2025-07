Les Émirats arabes unis, la Malaisie et le Rwanda s’engagent à renforcer l’adoption de l’intelligence artificielle dans le Sud global

DUBAÏ, 31 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis, la Malaisie et le Rwanda ont signé un partenariat stratégique visant à renforcer leur coordination en faveur de l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans les pays du Sud global.

S’inscrivant dans le cadre du réseau mondial du Centre pour la Quatrième Révolution industrielle (C4IR), cette coopération trilatérale a pour objectif de promouvoir l’éthique et la gouvernance de l’IA, afin d’aider les sociétés et les économies du Sud global à exploiter pleinement son potentiel.

Par le biais d’un protocole d’accord, les trois pays se sont engagés à élargir le champ d’application du programme de bourses C4IR AI Fellowship, lancé initialement par les Émirats arabes unis et le Rwanda lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos en 2024. Ce programme constitue une plateforme d’échange de connaissances, connectant dirigeants, innovateurs et experts du domaine de l’IA.

Avec l’adhésion de la Malaisie, le partenariat renforcé favorisera une coopération internationale accrue en matière de développement durable par l’intelligence artificielle. L’initiative permettra des échanges de talents, des projets conjoints et l’élaboration coordonnée de cadres de gouvernance responsables de l’IA, dirigés par les pays du Sud global.

L’accord a été conclu en présence de Omar Sultan Al Olama, ministre d’État à l’intelligence artificielle, à l’économie numérique et aux applications de télétravail des Émirats arabes unis, et de Gobind Singh Deo, ministre du Numérique de la Malaisie.

Gobind Singh Deo a déclaré : « La Malaisie est fière de s’associer aux Émirats arabes unis et au Rwanda dans cette initiative visionnaire, qui vise à combler les écarts d’expertise en IA et à accélérer la transformation numérique en faveur d’un avenir plus inclusif et durable. Ce partenariat entre Malaysia Centre4IR, C4IR UAE et C4IR Rwanda reflète notre volonté commune de promouvoir une innovation en IA fondée sur des principes de responsabilité. »

Il a ajouté : « Nous espérons que le programme de bourses AI Fellowship issu de cette collaboration deviendra un pont stratégique reliant les experts en IA à travers les continents. En partageant les connaissances, en échangeant les talents et en co-créant des solutions, nous aspirons à relever les défis mondiaux tout en exploitant le formidable potentiel de l’IA au service de nos nations et de la communauté internationale. »

Pour sa part, Khalfan Belhoul, directeur général de la Dubai Future Foundation (DFF), a déclaré : « Ce partenariat élargi contribuera à permettre aux pays du Sud global de tirer davantage de valeur des applications de l’IA et des technologies de la Quatrième Révolution industrielle. Sous l’impulsion de notre leadership, les Émirats restent déterminés à bâtir une collaboration mondiale solide pour promouvoir un développement inclusif et durable à travers la technologie et le partage des connaissances. »

Aytug Goksu, responsable du réseau et des affaires gouvernementales au sein du C4IR Network et du Forum économique mondial, a souligné : « La signature de ce protocole d’accord constitue une étape majeure dans notre engagement commun à mobiliser le pouvoir transformateur de l’IA. En réunissant l’expertise et la vision des centres C4IR des Émirats arabes unis, du Rwanda et de la Malaisie, nous consolidons une communauté mondiale de praticiens de l’IA œuvrant pour un progrès inclusif et durable. »

Crystal Rugege, directrice générale du Centre pour la Quatrième Révolution industrielle du Rwanda, a ajouté : « Nous sommes heureux d’approfondir notre engagement au sein du réseau mondial C4IR par l’expansion du programme de bourses en IA. Ce partenariat stratégique vient compléter nos initiatives phares, telles que le Laboratoire d’innovation en IA et le Sommet mondial sur l’IA en Afrique, en renforçant notre capacité collective à favoriser la recherche avancée, le transfert de connaissances et le développement des compétences. »

Elle a conclu : « En renforçant la gouvernance responsable de l’IA et en accélérant son adoption concrète, nous contribuons à autonomiser le Rwanda, nos pays partenaires et l’écosystème mondial de l’IA, afin d’exploiter pleinement son potentiel au service du développement durable et inclusif. »

Le Centre émirien pour la Quatrième Révolution industrielle (UAE C4IR), supervisé par la Dubai Future Foundation et lancé en avril 2019 en partenariat avec le Forum économique mondial, joue un rôle clé dans la facilitation des échanges et de la collaboration technologique. Au cours des six dernières années, le centre a mis en œuvre de nombreux partenariats et projets à fort impact.

Le réseau mondial des Centres pour la Quatrième Révolution industrielle constitue une plateforme de collaboration multipartite, rassemblant secteurs public et privé afin de maximiser les bénéfices des technologies exponentielles pour la société, tout en en maîtrisant les risques. Il s’appuie sur un réseau international de centres nationaux et thématiques indépendants pour encourager l’adoption responsable des technologies émergentes.