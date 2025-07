830 candidatures provenant de 35 pays pour le Prix Kanz Al Jeel, annonce le Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – Le Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi (ALC) a officiellement clôturé la phase de soumission des candidatures pour la quatrième édition du Prix Kanz Al Jeel, créé pour récompenser les œuvres remarquables de poésie nabatie, les recherches axées sur le folklore et les études consacrées au patrimoine et aux valeurs authentiques véhiculées par ce genre poétique.

Ce prix s’inscrit dans le cadre de la vision élargie du Centre visant à préserver le patrimoine culturel immatériel et à renforcer sa place dans les sphères intellectuelle et créative.

Pour cette édition, le prix a enregistré un total de 830 candidatures réparties sur six catégories, en provenance de 35 pays, dont 19 nations arabes, soit une hausse de 38 % par rapport à la troisième édition, qui avait reçu 601 candidatures. Cette progression témoigne de la notoriété croissante du Prix Kanz Al Jeel, désormais reconnu comme l’un des prix littéraires les plus prestigieux du monde arabe.

L’Égypte arrive en tête avec 293 candidatures, suivie de l’Arabie saoudite (90), du Sultanat d’Oman (82), et des Émirats arabes unis et de la Jordanie, ex æquo avec 64 candidatures chacun. Ces chiffres confirment l’ancrage profond du prix dans les milieux culturels du Golfe et du monde arabe.

La quatrième édition s’est également distinguée par une participation internationale notable, avec des œuvres issues de plus de 16 pays non arabes, dont certains participaient pour la première fois, comme la Colombie, le Sri Lanka, l’Ouzbékistan, l’Équateur, l’Allemagne, la Serbie, la Suède, le Nigéria et l’Ukraine. Cette diversité reflète l’attractivité croissante du prix à l’échelle mondiale et son rôle actif dans la promotion du dialogue interculturel à travers la poésie nabatie et ses expressions connexes.

Le Comité de lecture du prix Kanz Al Jeel s’est réuni pour la première fois après la clôture des soumissions, sous la présidence d’Ali Obaid Al Hameli, écrivain, chroniqueur renommé et président du comité supérieur du prix. La réunion s’est tenue en présence du conseiller académique Dr Ali Al Kaabi, du poète Obaid bin Qadlan Al Mazrouei et de l’écrivain-chercheur Mohamed Abou Zeid. Les discussions ont porté sur les critères de sélection et d’évaluation des œuvres soumises, dans un souci de transparence, de rigueur et de respect des standards littéraires et artistiques les plus élevés.

« L’élan créatif et la richesse des voix exprimées cette année confirment l’attachement émotionnel et intellectuel fort que les sociétés arabes continuent de nourrir à l’égard de cet art poétique », a déclaré Al Hameli. « Cela nous rassure sur le fait que la poésie nabatie demeure une expression vivante de l’identité culturelle, une forme d’art qui dépasse la langue pour toucher l’âme collective. »

Il a également souligné que le succès continu du prix reflète l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la préservation du patrimoine immatériel, de la promotion de l’expression poétique, et du soutien aux jeunes talents à travers une plateforme qui allie créativité, tradition et modernité.

Pour la deuxième année consécutive, la catégorie « Correspondance poétique » a été la plus populaire avec 465 candidatures, représentant plus de 56 % du total. Elle est suivie par la catégorie « Arts » avec 281 candidatures, « Publications poétiques » avec 26, « Traduction » avec 11, et « Études et recherches » avec 10 candidatures. À noter également la croissance significative de la catégorie « Personnalité créative », qui a reçu 37 nominations, contre seulement 10 lors de l’édition précédente.

La participation des femmes a également connu une hausse remarquable, avec 263 candidatures féminines cette année, contre 131 lors de la précédente édition, soulignant leur rôle croissant dans le paysage culturel de la poésie nabatie.

Par ailleurs, la liste des candidatures comprend des propositions émanant de maisons d’édition prestigieuses et d’institutions culturelles, renforçant ainsi les partenariats du prix avec les milieux académiques et communautaires impliqués dans cet art.

La phase d’évaluation des candidatures présélectionnées débutera prochainement, avec un jury spécialisé attribué à chaque catégorie.

Inspiré d’un poème composé par Feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Père fondateur des Émirats arabes unis, le Prix Kanz Al Jeel demeure fidèle à sa mission de valorisation de la poésie nabatie, de préservation du patrimoine poétique émirien et arabe, et de transmission de ses valeurs esthétiques et humaines aux jeunes générations.