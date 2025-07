L’équipe des EAU figure dans le groupe A de la Coupe du monde de basket-ball en fauteuil roulant

JOHANNESBURG, 31 juillet 2025 (WAM) – Les compétitions de la Coupe du monde de basket-ball en fauteuil roulant 3x3 débuteront demain, vendredi, en Afrique du Sud, pays hôte de cette édition qui se déroulera du 1er au 4 août prochain, avec la participation de la sélection nationale des Émirats arabes unis.

La compétition réunit 14 sélections nationales, réparties en trois groupes. L’Équipe des Émirats évoluera dans le groupe A, aux côtés du Royaume-Uni, de l’Égypte, de la Croatie et du Kenya. Le groupe B comprend l’Australie, la Pologne, l’Afrique du Sud, la Malaisie et la Slovénie, tandis que le groupe C regroupe l’Espagne, le Canada, l’Autriche et le Portugal.

La délégation émirienne est arrivée hier en Afrique du Sud, sous la direction d’Ismaïl Al Maraziq, directeur de l’équipe, accompagnée du staff technique et administratif composé de l’entraîneur Abbas Aghakouchki et de son adjoint Tariq Elyassi, ainsi que de quatre joueurs : Mohamed Hashel Al Habsi, Jassem Mourad Ramadan, Mansour Al Naqbi et Mohamed Al Hamed Al Hashemi.

Cette participation constitue une étape importante dans le parcours de la sélection émirienne de basket-ball en fauteuil roulant, qui poursuit sur sa dynamique positive après sa cinquième place obtenue lors du Championnat d’Asie et d’Océanie, organisé en juin dernier à Hangzhou, en Chine.