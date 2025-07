L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi remporte les Global Good Governance Awards

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD) a été distinguée par deux prix prestigieux lors de l’édition 2025 des Global Good Governance (3G) Awards, devenant ainsi le premier organisme gouvernemental d’Abou Dhabi à recevoir cette reconnaissance internationale.

L’EAD s’est vu décerner le Prix 3G du leadership en gouvernance durable ainsi que le Prix 3G de la performance ESG, deux distinctions qui témoignent de son engagement en faveur de l’excellence environnementale à l’échelle mondiale, de son intégrité, de sa transparence et de sa gouvernance responsable.

Les prix ont été remis à l’occasion de la 10e cérémonie annuelle des 3G Awards, qui s’est tenue à Brunei dans le cadre du 3G Summit, rassemblant plus de 200 participants venus du monde entier.

Salem Al Breiki, président du comité de gouvernance et directeur de la division de la gestion des déchets, a reçu les distinctions au nom de l’Agence et a également pris part à une table ronde de haut niveau intitulée : « Transformer la gouvernance pour relever les priorités mondiales en matière de santé et d’environnement ». Il était accompagné d’Ayesha Al Ketbi, directrice du Bureau de la planification stratégique, qui a également représenté l’Agence lors de la cérémonie.

Le Prix 3G du leadership en gouvernance durable récompense les organisations ayant démontré une excellence en matière de gouvernance d’entreprise, respecté des normes éthiques élevées et promu les principes d’intégrité, d’équité et de responsabilité. Ce prix met aussi en avant un engagement fort pour la responsabilité environnementale et sociale, à travers des pratiques durables, des codes de gouvernance et une transparence accrue dans les rapports. L’engagement de longue date de l’EAD envers ces principes a été déterminant dans l’obtention de cette distinction.

Par ailleurs, le Prix 3G de la performance ESG distingue les entités qui se démarquent par l’intégration efficace des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie, leur fonctionnement et leurs processus décisionnels.

L’Agence a été saluée pour la solidité de son cadre ESG, soutenu par neuf comités formels, dont le Comité de gouvernance, établi en 2017 et restructuré en 2022. Le parcours ESG de l’Agence repose notamment sur un système de gouvernance mature, un indice de maturité de gouvernance de 79,3 %, des politiques strictes en matière de conflits d’intérêts et de lutte contre la fraude, ainsi que plusieurs certifications ISO, et elle œuvre actuellement à l’obtention de la norme ISO 37000 en gouvernance organisationnelle.

Pour Dr Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’EAD, « cette reconnaissance internationale honore notre mission continue d’être un modèle en matière de gouvernance durable et d’excellence ESG. Ces prix reflètent le dévouement de nos équipes, la robustesse de nos systèmes et notre conviction que la bonne gouvernance est la clé d’un impact environnemental durable. Nous restons résolument engagés en faveur de l’innovation, de l’intégrité et des partenariats au service des populations et de la planète ».

Les 3G Awards sont organisés par Cambridge IFA (International Finance Advisory), une institution britannique qui promeut la finance éthique et durable, ainsi qu’une gouvernance responsable à l’échelle mondiale. Ces prix s’inscrivent dans la lignée des Objectifs de développement durable des Nations Unies et visent à renforcer la visibilité, la crédibilité et les partenariats internationaux des lauréats.