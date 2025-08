Abdullah bin Zayed salue l’intention de plusieurs pays de reconnaître l’État de Palestine et appelle à un engagement international accru

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a salué l’intention exprimée par Malte, le Canada, l’Australie, l’Andorre, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et Saint-Marin de reconnaître l’État de Palestine.

Son Altesse a affirmé que ces positions constituent des étapes historiques, témoignant d’un soutien international croissant aux droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à établir un État indépendant et souverain.

Il a souligné que le nombre croissant de pays exprimant leur volonté de prendre une telle décision représente un élan positif pour faire progresser les efforts internationaux en faveur de la paix juste et durable. De tels efforts visent à relancer le processus politique de règlement du conflit israélo-palestinien, à renforcer la paix et la sécurité dans la région, et à répondre aux aspirations de ses peuples en matière de développement et de prospérité.

Par ailleurs, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a appelé la communauté internationale à entreprendre des démarches similaires en reconnaissant l’État de Palestine, soulignant qu’il s’agit d’une responsabilité morale, humanitaire et juridique essentielle à la concrétisation d’une solution globale et équitable au conflit, et à la promotion de perspectives de paix durable dans la région.