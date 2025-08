Les Émirats arabes unis mènent d’intenses efforts diplomatiques pour lever le blocus sur Gaza

ABOU DHABI, 1er août 2025 (WAM) – Depuis le déclenchement de la crise dans la bande de Gaza en octobre 2023, les Émirats arabes unis mènent d’intenses efforts diplomatiques, en coopération avec des partenaires régionaux et internationaux, en vue de contenir la violence et d’éviter une escalade supplémentaire, tout en réaffirmant la nécessité urgente d’un acheminement rapide, massif et sans entrave de l’aide humanitaire, médicale et de secours au peuple palestinien frère.

La position des Émirats arabes unis face à la situation à Gaza reflète leur politique constante et leurs efforts sincères pour parvenir à une solution politique épargnant au peuple palestinien davantage de tragédies et de souffrances humanitaires, en cohérence avec les positions arabes et internationales.

Les efforts visant à mettre un terme à la violence et à l’escalade dans la bande de Gaza ont constitué un axe majeur des communications et des rencontres menées par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, avec les dirigeants arabes et étrangers. Ces démarches visaient à mobiliser les efforts internationaux pour garantir le respect du droit international humanitaire, assurer la protection des civils et leur épargner les souffrances croissantes résultant des développements préoccupants sur le terrain.

En novembre 2023, Son Altesse le Président a participé virtuellement à la « Réunion extraordinaire conjointe du BRICS sur la situation au Moyen-Orient et à Gaza », au cours de laquelle il a réitéré l’appel des Émirats en faveur de la protection des civils dans la bande de Gaza, de l’accès humanitaire sans entrave et d’un cessez-le-feu immédiat. Il a exhorté la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour mettre fin au conflit et atténuer la souffrance des personnes touchées.

Les efforts diplomatiques émiratis ont permis de parvenir à plusieurs trêves humanitaires et accords facilitant l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza. À la suite d’un appel entre Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et Gideon Sa’ar, ministre israélien des Affaires étrangères, un accord a été obtenu le 21 juillet pour livrer une aide alimentaire urgente à quelque 15 000 civils à Gaza, dans une première phase.

Les Émirats arabes unis disposent d’un long historique de soutien politique et diplomatique en faveur du peuple palestinien depuis le début de la crise. Parmi les étapes clés figure l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la Résolution 2712 le 15 novembre 2023, appelant notamment à des « pauses humanitaires urgentes et prolongées ainsi qu’à la mise en place de couloirs humanitaires dans toute la bande de Gaza pendant une période suffisante » afin de permettre l’acheminement de l’aide.

En tant que membre arabe du Conseil de sécurité, les Émirats ont collaboré étroitement avec la Mission permanente de Malte auprès de l’ONU, auteur du projet de résolution, en apportant un soutien essentiel à son adoption.

Dans ce contexte, et au cours de leur mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité, les Émirats ont soumis la Résolution 2720 (décembre 2023), appelant à des mesures concrètes pour accroître l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, protéger la vie des employés de l’ONU et des travailleurs humanitaires sur le terrain.

Les Émirats ont également pris part à la réunion ministérielle arabe organisée au Caire en mars 2024, qui a souligné l’urgence de parvenir à un cessez-le-feu global et immédiat, d’augmenter l’accès humanitaire, d’ouvrir tous les points de passage entre Israël et Gaza, et d’assurer un soutien total à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

En mai 2024, les Émirats ont salué la décision de la Cour internationale de justice imposant des mesures provisoires supplémentaires à Israël, exigeant l’arrêt immédiat des opérations militaires dans le gouvernorat de Rafah et la fin de l’aggravation de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza.

Le 29 mai 2024, les Émirats ont participé à la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne à Bruxelles, qui a appelé à un cessez-le-feu et à l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

Les Émirats ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur soutien humanitaire et de secours au peuple palestinien, et ont souligné l’impératif d’un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, lors de leur participation à la Conférence ministérielle du Caire pour la réponse humanitaire d’urgence à Gaza en décembre 2024, ainsi qu’à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue en Arabie saoudite en mars 2025.

Les Émirats ont également renouvelé leur appel à une mobilisation collective à l’échelle mondiale pour mettre fin à la guerre à Gaza et faire progresser une solution politique durable au conflit israélo-palestinien, fondée sur la solution à deux États, lors de leur participation à la Conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, organisée au siège des Nations Unies à New York.