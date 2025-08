Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent les Présidents du Bénin et de la Suisse à l’occasion de leurs fêtes nationales

ABOU DHABI, 1er août 2025 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé des messages de félicitations au Président Patrice Talon de la République du Bénin et à la Présidente Karin Keller-Sutter de la Confédération suisse, à l’occasion des fêtes nationales de leurs pays respectifs.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier ministre et Président de la Cour présidentielle, ont également envoyé des messages similaires aux Présidents du Bénin et de la Confédération suisse.