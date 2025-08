Le Festival international du film pour enfants et jeunes de Charjah : une plateforme mondiale au service du dialogue culturel et créatif

CHARJAH, 1er août 2025 (WAM) – Le Festival international du film de Charjah pour les enfants et les jeunes, organisé par la Fondation FUNN – plateforme pionnière dans la découverte et le soutien des jeunes talents cinématographiques de la région – se prépare à accueillir, du 6 au 12 octobre prochain, une sélection d’œuvres cinématographiques majeures réalisées par des créateurs arabes de différentes générations, tout en attirant un large éventail de cinéastes et de jeunes publics venus du monde entier.

Cheikha Jawaher bint Abdullah Al Qasimi, Directrice générale de la Fondation FUNN et du Festival international du film de Charjah pour les enfants et les jeunes, a déclaré que le festival s’est imposé comme une plateforme mondiale qui ne se contente pas d’inspirer les jeunes cinéastes, mais incarne également l’engagement de Charjah en faveur du dialogue culturel et de l’innovation créative. Elle a souligné que le soutien d’un certain nombre de partenaires stratégiques, notamment Crescent Enterprises, a permis d’offrir aux enfants et aux jeunes des opportunités significatives de raconter leurs histoires, d’explorer une diversité d’expériences humaines et d’interagir avec le monde qui les entoure.

Pour sa part, Tushar Singhvi, Vice-président exécutif de Crescent Enterprises, a affirmé que le partenariat avec le Festival international du film de Charjah pour les enfants et les jeunes s’inscrit dans la conviction profonde de l’entreprise quant à l’importance du dialogue interculturel. Il a indiqué que cette collaboration reflète la vision de Crescent Enterprises, qui consiste à mettre l’éducation, la créativité et la responsabilité sociale au service de la construction de sociétés plus inclusives et cohésives – un engagement qui se manifeste également à travers son soutien continu, pour la onzième année consécutive, au festival de cinéma « Arabian Sights » à Washington.

Il a ajouté que l’entreprise croit fermement que les échanges culturels constituent un pilier fondamental pour bâtir des sociétés plus connectées, compréhensives et capables de générer un impact réel au-delà des frontières. Il a souligné que la poursuite du soutien au Festival international du film de Charjah pour les enfants et les jeunes illustre l’engagement de Crescent Enterprises à soutenir les plateformes qui inspirent la prochaine génération de conteurs et leur offrent un espace propice à l’expression libre et à la créativité.