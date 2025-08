La quatrième "Semaine de la finance d’Abou Dhabi" se tiendra en décembre

ABOU DHABI, 1er août 2025 (WAM) – Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif de l’émirat, la 4e édition de la Semaine de la finance d’Abou Dhabi (Abu Dhabi Finance Week – ADFW), organisée par l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) en partenariat avec ADQ, se tiendra du 8 au 11 décembre 2025 sous le thème : « Concevoir le réseau du capital » (Engineering the Capital Network).

Le programme de cette édition mettra en lumière la manière dont les technologies de pointe – en particulier l’intelligence artificielle et les technologies quantiques – peuvent être mises à profit pour redéfinir les contours de la finance moderne.

Ce thème reflète l’évolution des flux et dynamiques entre les centres financiers mondiaux, tout en soulignant la transformation d’Abou Dhabi, passé d’exportateur de capitaux à un système bidirectionnel de flux financiers, soutenu par des institutions de premier plan et un écosystème réglementaire de classe mondiale au sein de l’ADGM, centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis.

Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l’ADGM, a déclaré : « ADFW 2025 s’annonce comme l’édition la plus ambitieuse de cet événement déjà couronné de succès. Avec une superficie doublée par rapport à l’édition précédente, nous élevons les standards des rassemblements financiers, tant au niveau régional qu’international. Cela reflète l’influence croissante d’Abou Dhabi sur les marchés mondiaux de capitaux et notre volonté de bâtir une véritable plateforme financière internationale. »

ADFW s’est imposé comme une rampe de lancement stratégique pour les partenariats internationaux, les annonces majeures et la conclusion d’accords financiers. En 2023, des institutions représentant 450 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) avaient annoncé leur implantation à l’ADGM à l’occasion de l’événement. Cette dynamique s’est accélérée en 2024, avec l’arrivée d’acteurs gérant plus de 650 milliards de dollars d’actifs.

Lors de l’édition 2024, plus de 50 partenaires locaux et internationaux se sont réunis, soulignant le rôle croissant de l’ADFW sur la scène financière mondiale.

ADFW 2024 a également rassemblé plus de 20 000 dirigeants, experts, responsables exécutifs et décideurs politiques, notamment des présidents de conseils d’administration, PDG, directeurs généraux et directeurs opérationnels de grandes institutions financières mondiales, représentant collectivement 42,5 mille milliards de dollars d’actifs. Plus de 350 sessions ont été organisées dans le cadre de plus de 60 événements stratégiques et forums de référence, abordant les principaux défis économiques, technologiques, de gestion d’actifs et de durabilité auxquels fait face l’industrie financière.