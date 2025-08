6,6 milliards d’AED de bénéfice net pour Alpha Dhabi Holding au premier semestre

ABOU DHABI, 1er août 2025 (WAM) – La société Alpha Dhabi Holding a annoncé avoir enregistré un bénéfice net de 6,6 milliards d’AED au premier semestre de l’année 2025, confirmant la solidité de sa stratégie de croissance et la dynamique continue de ses activités à travers ses principaux secteurs. L’EBITDA ajusté a atteint 8,7 milliards d’AED, soit une hausse de 34 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que les revenus du groupe ont progressé de 23 % pour atteindre 35,9 milliards d’AED. Alpha Dhabi a également conservé une position financière robuste, avec un total des actifs s’élevant à 198,4 milliards d’AED et des fonds propres de 98,1 milliards d’AED, poursuivant l’exécution de sa vision à l’horizon 2030 axée sur l’innovation, la croissance stratégique et l’impact sociétal.

Le groupe a indiqué que la diversification de ses activités et la solidité de ses filiales ont contribué de manière significative à l’augmentation des revenus et des bénéfices nets opérationnels, répartis comme suit : 13,4 milliards d’AED pour le secteur industriel, 12,8 milliards d’AED pour l’immobilier, 6 milliards d’AED pour la construction, et 3,7 milliards d’AED pour les services et autres secteurs. En parallèle, les investissements réalisés à l’étranger par les entreprises du portefeuille ont généré des revenus de 4,6 milliards d’AED.

S.E. Mohamed Thani Al Rumaithi, président du conseil d’administration d’Alpha Dhabi Holding, a souligné que le groupe a concentré ses efforts au cours du premier semestre sur l’expansion de ses activités, le renforcement des synergies entre ses entités, et la promotion de l’innovation, dans le but de créer des opportunités d’investissement stratégiques et d’accompagner la croissance économique d’Abou Dhabi. Pour sa part, l’ingénieur Hamad Al Ameri, directeur général et PDG du groupe, a indiqué que les résultats sont soutenus par des investissements ciblés dans des secteurs clés pour l’avenir économique du pays, réaffirmant l’engagement de la société à se développer en matière de revenus, d’acquisitions, de rentabilité et d’innovation.

Alpha Dhabi poursuit le déploiement de sa stratégie fondée sur des modèles économiques durables, la diversification des sources de revenus et des investissements fondés sur une analyse rigoureuse. Le groupe a par ailleurs renforcé sa notoriété régionale, avec quatre de ses entreprises figurant dans le classement Forbes des 100 sociétés cotées les plus puissantes au Moyen-Orient pour 2025 : Alpha Dhabi Holding (14e place), Aldar Properties (30e), Pure Health (44e), NMDC Group (48e) et NMDC Energy (82e). Ce classement illustre la montée en puissance des entreprises émiriennes et la pertinence de la vision stratégique d’Alpha Dhabi, fondée sur la performance opérationnelle et la création de valeur durable à l’échelle régionale.