Dubaï Sports World démarre ce dimanche

DUBAÏ, 1er août 2025 (WAM) — Le comité d'organisation de « Dubai Sports World » a annoncé le lancement de l’édition estivale de l’événement sportif, qui se tiendra du 3 août au 2 septembre au Centre des expositions de Dubaï (Dubai World Trade Centre – DWTC).

Organisée en partenariat avec le Conseil des Sports de Dubaï (DSC), cette édition proposera une variété d’activités sportives, d’académies pour les jeunes, un accès gratuit à la salle de sport, et bien plus encore, dans un environnement entièrement climatisé adapté à tous les âges et tous les niveaux.

Les visiteurs auront la possibilité de pratiquer neuf disciplines sportives, notamment le football, le basketball, le padel, le volley-ball, le cricket, le tennis, le badminton, le tennis de table et le pickleball. Une salle de sport moderne, entièrement équipée, sera accessible gratuitement à tous, offrant des équipements de pointe pour l’entraînement cardiovasculaire et de musculation.

Un espace dédié aux enfants sera également disponible, comprenant des toboggans gonflables, des parcours d’obstacles, des zones d’aventure ainsi que des ateliers d’arts plastiques.

L’événement s’ouvrira le 3 août avec la course « DSW Run IN » — le tout premier semi-marathon indoor de Dubaï — qui rassemblera coureurs professionnels et amateurs.

Le 23 août, la « Dubai Sports World Summer League » réunira des équipes d’entreprises de l’ensemble des Émirats arabes unis dans un environnement compétitif favorisant l’esprit d’équipe et un mode de vie actif.

Par ailleurs, plusieurs académies sportives internationales proposeront des programmes d'entraînement spécialisés à l’intention des enfants âgés de 4 à 14 ans. Encadrées par des entraîneurs certifiés, ces sessions viseront à développer les talents émergents à travers des ateliers et des formations techniques dispensés tout au long du mois.