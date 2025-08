Les Émirats arabes unis poursuivent l’Opération "Birds of Goodness" avec un 60e largage aérien

GAZA, le 2 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent leurs efforts humanitaires soutenus en faveur du peuple palestinien frère dans la bande de Gaza. Ce jour, les Émirats ont effectué leur 60ᵉ largage aérien d’aide humanitaire dans le cadre de l’opération « Birds of Goodness », intégrée à l’initiative plus vaste « Chivalrous Knight 3 ». Cette opération a été menée en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie et avec la participation de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

Ces missions de largage visent à acheminer une aide essentielle vers les zones inaccessibles par voie terrestre en raison des conditions actuelles sur le terrain. Chaque livraison comprend divers produits alimentaires et des fournitures humanitaires urgentes.

Avec l’opération d’aujourd’hui, la quantité totale d’aide larguée dépasse les 3.807 tonnes, composées de denrées alimentaires et de matériel de secours destinés à soutenir les Palestiniens dans les zones les plus durement touchées.

Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont acheminé 22 camions d’aide médicale transportant des médicaments et du matériel sanitaire, en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de soutenir le secteur de la santé et répondre aux besoins fondamentaux des hôpitaux encore en activité dans la bande de Gaza.

Les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement indéfectible envers les principes humanitaires et leur approche constante consistant à se tenir aux côtés des peuples frères en période de crise.