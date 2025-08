Pékin se mobilise pour la Conférence mondiale sur la robotique 2025, vitrine mondiale de l’innovation robotique

PÉKIN, 3 août 2025 (WAM) – Plus de 100 produits robotiques de pointe seront dévoilés lors de la prochaine Conférence mondiale sur la robotique 2025, qui se tiendra à Pékin du 8 au 12 août, soit près du double des lancements enregistrés l’année précédente, ce qui souligne le rôle croissant de l’événement en tant que plateforme mondiale d’innovation, selon l’agence de presse Xinhua.

Organisée dans la zone de développement économique et technologique de Pékin, également connue sous le nom de « Beijing E-Town », l’édition 2025 se déroulera sous le thème « Rendre les robots plus intelligents, rendre les agents incarnés plus intelligents ».

Plus de 1 500 produits seront exposés par plus de 200 entreprises robotiques de premier plan venues du monde entier. Parmi les nouveautés figurent des robots quadrupèdes agiles, des robots de sauvetage, des robots d’inspection, des dispositifs robotiques de façonnage de cathéters et des tondeuses robotisées, offrant aux visiteurs un aperçu des machines intelligentes de demain.

Les robots humanoïdes demeurent l’une des principales attractions de la conférence. Cinquante fabricants de robots humanoïdes à corps entier y présenteront leurs dernières innovations.

En 2024, la Chine représentait les deux tiers des demandes mondiales de brevets robotiques et a produit 556.000 robots industriels, se maintenant ainsi en tête des pays producteurs. Au cours de la dernière décennie, le nombre d’institutions internationales partenaires de la conférence est passé de 12 à 28, tandis que le nombre de participants étrangers est passé de dix à plus de 80, a indiqué Xu Xiaolan, présidente de l’Institut chinois de l’électronique.

Coorganisée par l’Institut chinois de l’électronique et l’Organisation mondiale de coopération en robotique, l’édition 2025 devrait enregistrer un nombre record de participations internationales. Un festival de la consommation robotique sera également organisé en parallèle de la conférence, dans le but de favoriser à la fois la modernisation industrielle et la demande des consommateurs.