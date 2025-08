Abdulla Al Hamed visite le centre de recherche et développement de Huawei à Shanghaï

SHANGHAÏ, 3 août 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias des Émirats arabes unis et président du Conseil des médias des Émirats, a visité le Centre de recherche et développement de Huawei à Shanghaï, dans le cadre de la tournée préparatoire du sommet « BRIDGE 2025 », la plus grande plateforme réunissant les créateurs de contenus médiatiques, culturels et créatifs, ainsi que les leaders et décideurs du secteur, qui se tiendra à Abou Dhabi du 8 au 10 décembre 2025.

Il était accompagné du Dr Jamal Mohammed Al Kaabi, directeur général du Bureau national des médias, illustrant ainsi l’engagement des Émirats à explorer les opportunités façonnant l’avenir des médias, en combinant les technologies de pointe à une vision centrée sur l’humain.

La délégation a été accueillie par plusieurs cadres de Huawei, menés par Lv Yang Ming, président du département des services médias cloud de Huawei ; Lu Zhen Yu, expert en produits de services médias cloud ; Wharton Huang, vice-président chargé des relations gouvernementales et entreprises pour Huawei Cloud EAU ; et Lewis Tan, responsable de la stratégie et du marketing de Huawei Cloud EAU.

Les responsables émiratis ont tenu plusieurs réunions avec l’équipe dirigeante de Huawei afin d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines des médias, des solutions d’intelligence artificielle et de leurs applications dans la diffusion numérique, les mégadonnées et les services 5G. Lors des discussions, Abdulla Al Hamed a souligné l’importance de bâtir des ponts de collaboration entre les institutions médiatiques des Émirats et les développeurs internationaux, en vue de fournir des solutions médiatiques intelligentes soutenant la langue arabe, favorisant les échanges de connaissances et renforçant la coopération dans les domaines de la diffusion numérique, de l’éducation intelligente et des plateformes interactives.

La visite a également inclus une tournée du centre de R&D de Huawei situé au lac Lianqiu, mettant en avant les dernières innovations de l’entreprise en matière de médias et d’éducation intelligente.

Abdulla Al Hamed a rappelé que le sommet BRIDGE représente un incubateur stratégique pour une coopération responsable, et qu’il constituera un laboratoire ouvert pour développer de nouveaux modèles de partenariat et des investissements conjoints visant à redéfinir l’avenir des médias, non seulement en tant que profession, mais aussi comme moteur de l’innovation et levier de développement durable.

Il convient de noter que cette visite à Shanghaï s’inscrit parmi les étapes préparatoires du sommet « BRIDGE 2025 » prévu à Abou Dhabi, qui réunira des décideurs du secteur médiatique, des leaders technologiques et des figures d’influence culturelles et économiques, dans un espace dédié à la construction d’un avenir médiatique plus équilibré, innovant et centré sur l’humain.